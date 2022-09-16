الامارات | «الفصل الأول» يواصل دعم المبدعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع مجموعة صدّيقي القابضة، عن فتح باب التقديم لبرنامج «الفصل الأول: زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب»، البرنامج العالمي لتدريب الكتّاب المبدعين، الذي يوفر فرصة استثنائية للمواهب الأدبية الطموحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأتاح برنامج الزمالة لـ 10 كتّاب فرصة العمل مع مجموعة من أشهر المؤلفين على مستوى العالم، كما تعرّفوا خلال البرنامج إلى مجموعة من وكلاء الأدب والمحررين والناشرين الدوليين، وفازوا برحلة إلى نيويورك لحضور ورشة «جوثام» الإبداعية للكتّاب.

وعبّرت مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، عن سعادتها بحصاد العام الأول، وأضافت: «يجب على أي شخص يرغب في المضي قدماً في عالم الكتابة الإبداعية أن يغتنم فرصة المشاركة في برنامج الزمالة الفريد، الذي يتيح فرصة استثنائية لتقديم الكتّاب المشاركين للوكلاء الأدبيين والمحررين والناشرين الدوليين».

وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى شركة صديقي القابضة، هند عبدالحميد صديقي: «تماشياً مع رؤية الحكومة في جعل الإمارات واحدة من أهم مراكز الإعلام والإبداع في العالم، تفخر صديقي القابضة بشراكتها مع مؤسسة الإمارات للآداب، إذ يعمل هذا البرنامج على تقديم الدعم والرعاية للمواهب الأدبية في دولة الإمارات».