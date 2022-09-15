من «بنات مصر» لـ«كورال الشرق».. أصوات ذهبية تزين شاشات التلفزيون: بنحب الفن

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تزخر مصر بأصوات غنائية كبيرة تشدو بأروع الأغاني الطربية لنجوم الوطن العربي، والأغاني التراثية القديمة ليكونوا بمثابة حراسها من الاندثار، وظهرت مؤخرا مجموعات غنائية شبابية التي تكونت مؤخرا لتظهر على شاشات التلفاز بفضل نجاحها وتميزها.

فرقة روح الشرق الغنائية

في سهرة غنائية مختلفة، أبدع كورال «روح الشرق» في تقديم مجموعة من أغاني التراث القديمة وأخرى جديدة من إنتاجهم، وذلك خلال استضافتهم في حلقة اليوم ببرنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «cbc».

وظهر الكورال لأول مرة في برنامج «معكم» قبل عام تقريبًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، بعد أن قدم مجموعة من أغاني التسعينيات، ومجموعة من الأغاني المجمعة من أفلام الراحل أحمد زكي وكذلك للفنان محمد هنيدي مؤكدين حبهم للفن: بنحب الفن.

فرقة بنات مصر تبدع في الأغاني التراثية

ومنذ أيام استضافت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، فرقة «بنات مصر»، وهن مجموعة من البنات يقدمن أغاني تراثية شهيرة من بينها ميدلي «الإعلانات» وأغاني الأفراح، إضافة لأغاني لأشهر المطربين، بقيادة المايسترو محمد عثمان، وذلك خلال برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة «cbc».

فرقة طبلة الست

حب سهى محمد علي، للفن جعلها تقرر تأسيس فرقة نسائية إيقاعية تحت اسم «طبلة الست» تعزف على الطبلة، وتغني في نفس الوقت، وحازت على إشادة الجمهور نظرا للحيوية التي تتمتع بها الفرقة، وجرى استضافتها بالقنوات التلفزيونية.

فرقة «واما»

ومن بين أشهر الفرق الغنائية على الساحة وتستضيفها القنوات التلفزيونية، هي فرقة «واما» والتي تتكون من أحمد فهمي، محمد نور، نادر حمدي وأحمد الشامي، والذين كشفوا عن أغنيتهم الجديدة «مش حلوة بس» وغنوها حصريا ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي.