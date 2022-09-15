"ليه بنحس دايما إن الأيام بتجري؟.. اعرف السبب العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هل تبدو الحياة وكأنها تتسارع مع تقدمك في السن؟.. ربما سمعت أن أقاربك الأكبر سنًا يقولون أشياء مثل "الأيام بتجري"، فما التفسير العلمي وراء ذلك؟

يقول مدرب الصحة العقلية الدكتور هانا باتيل لموقع "Metro"، إن هناك الكثير من النظريات حول هذا الأمر ولا يزال الباحثون يحاولون معرفة الإجابة على هذا السؤال.

تعدد العوامل

والشيء الرئيسي الذي تتفق عليه جميع النظريات هو أنه عندما نكون أصغر سنًا، ولأننا نشهد الكثير من المحفزات لأول مرة، فإن أدمغتنا تستغرق وقتًا أطول لمعالجة المعلومات.

وكلما زادت الذكريات والتجارب الجديدة التي يصنعها دماغنا، زاد إدراكنا للوقت، ولذلك مع تقدمنا ​​في السن، يتغير تصورنا له.

ويزداد الوقت الذي يستغرقه دماغنا لمعالجة المعلومات، ونتيجة لذلك، يمر وقت أكثر بين كل صورة بصرية يعالجها دماغنا، وبالتالي فإن إدراك الزمن يتسارع.

ويمر الوقت بسرعة أكبر عندما نلتزم بنفس الروتين كل يوم، وهذا مرتبط بتعرض أدمغتنا لنفس المحفزات، نحن لا نواجه تحديات بتجارب جديدة أو تعلم.

ومع ذلك، فإن وجود جدول متكرر ليس سيئًا بالكامل، فإن اتباع روتين مألوف يساعد على تنظيم يومك، وقد يجلب لك أيضًا الراحة ويقلل من مستويات التوتر لديك، خاصة مع تقدمك في السن.

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