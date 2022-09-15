مع المكسرت.. مشروب تناوله قبل النوم يساعد على إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

فقدان الوزن ليس بالمهمة السهلة، وهناك العديد من المنتجات الغذائية الأساسية التي تساعدنا على تحقيق الهدف المرجو.

في التقرير أحد هذه الأطعمة التي يجب تضمينها في خطة نظامك الغذائي لإنقاص الوزن في أي وقت من الأوقات، وذلك بحسب ما أورد موقع "برايت سايت".

1- المكسرات:

تظهر الأبحاث التي أجرتها جامعة ولاية لويزيانا أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات يوميًا تقل احتمالية إصابتهم بالسمنة بنسبة 25٪، وساعد الجوز على انخفاض مؤشر كتلة جسم، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

المكسرات غنية بالبروتينات النباتية والألياف الغذائية والأحماض الدهنية الأحادية وغير المشبعة الصحية، لذا فإنها من الأطعمة التي تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء، ما يساعد في كبح الشهية، وبالتالي إنقاص الوزن بشكل أكثر فعالية.

لذا فهي من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها كوجبة خفيفة في منتصف الصباح أو منتصف بعد الظهر.

2- الماء والقرفة والعسل

تناول هذه المكونات بعد مزجها وغليها قبل النوم، إذ توفر طريقة سهلة لفقدان الوزن.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقة صغيرة قرفة.

ماء

الطريقة:

ضعي الماء في إناء، وأضيفي القرفة واتركيها تغلي لمدة 2-3 دقائق، ثم ارفعي الإناء عن الموقد واتركيها حتى تبرد, وأضيفي العسل، ويمكنك تناول نصف كوب قبل النوم.

ويساعد هذا المزيج أيضا في علاج العديد من الحالات الصحية مثل:

التهابات المرارة.

ارتفاع مستويات الكوليسترول.

أمراض القلب.

التهاب المفاصل.

تقوية جهاز المناعة.

نزلات البرد.

آلام المعدة.

الإنفلونزا.

حب الشباب.

تساقط الشعر.

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