3 طرق لتنعيم وتطويل الشعر بالقهوة.. «مش هتكلفك 10 جنيه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تستخدم الكثير من الفتيات، القهوة كماسك للوجه، إلا أن هناك استخدامات أخرى لحبوب القهوة أو مسحوقها حيث تقوي جذور الشعر وتعزز نموه، كما تضيف لمعانًا جميلاً ونعومة للشعر، فيمكنك استخدام القهوة للحصول على خصلات ناعمة، من خلال عدة وصفات طبيعية وبسيطة.

ووفق الموقع الهندي boldsky، فهناك 3 طرق لتنعيم وتطويل الشعر بالقهوة بتكلفة لا تتعدى الـ10 جنيهات، وهي كالتالي:

1- ماسك القهوة والزبادي

يعمل ماسك القهوة والزبادي على ترطيب الشعر بشكل طبيعي، للحصول على خصلات ناعمة وحريرية، قومي بتطبيق هذا القناع.

المقادير:

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

كوب من الزبادي الطازج.

بضع قطرات من عصير الليمون.

تخلط المكونات جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة.

ضعي قناع القهوة على الجذور وخصلات الشعر.

دع القناع يعمل لمدة 40 دقيقة كحد أقصى.

اشطفيه بشامبو خفيف وماء فاتر.

استخدمي هذا القناع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

2- ماسك القهوة وزيت جوز الهند

يعمل ماسك القهوة وزيت جوز الهند على تغذية فروة الرأس وتنظيف بصيلات الشعر، كما إنه يعمل كبلسم طبيعي.

المقادير:

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند للشعر.

تخلط المكونات جيداً وتشكل عجينة ناعمة.

ضعي المزيج على فروة رأسك وشعرك.

احتفظي بالقناع لمدة 3-4 ساعات.

يشطف جيداً بشامبو خفيف.

3- يعمل ماسك القهوة وزيت الزيتون

يعمل ماسك القهوة وزيت الزيتون، للحصول على شعر لامع ونضج، كما إنه يساعد على إضافة الترطيب والتغذية لفروة الرأس والجذور.

المقادير:

ملعقة كبيرة مسحوق قهوة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

تخلط المكونات المذكورة أعلاه بكميات متساوية وتحضر عجينة ناعمة.

ضع القناع على فروة رأسك وجذورك.

تدليك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

اغسل بشامبو خفيف وماء بارد.

طبيبة ترد على تأثير الوصفات

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان سند، استشاري الجلدية بجامعة بنها لـ«هُُن»، إنه لا توجد دراسات تؤكد أو تنفي أهمية القهوة على الشعر، إلا أن المكونات المستخدمة من الزيوت والزبادي موصي بها.

وأضافت «سند»: «زيت الزيتون بيعمل على سلامة الشعر ونعومته، وكمان بيغذي الفروة والخصلات، وزيت جوز الهند بيعمل على اللمعان، أما الزبادي فيها حمض اللبن اللي بيشيل القشرة الخفيفة».