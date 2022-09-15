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نصائح لتنظيم يومك مع عودة أطفالك إلى المدرسة.. «خبيرة» تقدم جدول لأعمالك المنزلية

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القاهرة - سمر حسين - ماما

نصائح لتنظيم يومك مع عودة أطفالك إلى المدرسة- صورة تعبيرية

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، لتبدأ معاناة الأمهات من القلق وعدم الترتيب، وتبحث بعضهن عن نصائح لتنظيم يومك مع عودة أطفالك إلى المدرسة، سواء كيفية إعداد الجدول اليومي أو تحضير حقائبهم وصولا إلى مساعدتهم في مذاكرة دروسهم.

ويستعرض «هن» في التقرير التالي، نصائح لتنظيم يومك مع عودة أطفالك إلى المدرسة، من خلال  الدكتورة إيناس علي، أخصائي الطب النفسي وتعديل السلوك، حيث جاءت كالتالي:

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تأهيل الطفل للدراسة 

قالت «إيناس»، إنه قبل الساعات الأولى من بداية العام الدراسي، يجب على الأم تأهيل الطفل نفسياً للدراسة: « قبل بداية الدراسة الطفل في مراحله الأولى بيكون متحمس وفي أطفال تانيين بيكونوا رايحين ومش حابين الدراسة عشان كدا لازم نهيئ الطفل نفسياً من خلال ذكر مزايا الدراسة أنها بتخليه واعي وبيتواصل مع أصدقائه ومشاركتهم اللعب والدراسة وبيقابل أساتذته المقربين منه».

ضعي جدول رسم بياني للأعمال المنزلية 

مع بداية اليوم الدراسي يجب على الأم وضع خطتها اليومية أو الجدول اليومي والذي يبدأ بالاستيقاظ مبكرا وإعداد حقيبة الطفل و«اللانش بوكس» أو وجبته الغذائية التي يأخذها معه المدرسة وقبل الخروج يتناول إفطاره ويجب أن يتكون من البيض واللبن لكي يبدأ يومه نشطاً، وكل هذا يسجل في جدول تراه الأم يومياً ويمكن تغييره على حسب اليوم الدراسي للطفل، وفقا لموقع good housekeeping البريطاني.

ترتيب حقيبته المدرسية 

قبل بداية اليوم الدراسي، بساعات قليلة من أهم نصائح لتنظيم يومك مع عودة أطفالك إلى المدرسة أن تهتم الأم بترتيب حقيبة الطفل من تنظيم الأقلام والألوان وكراسته الصغيرة وتجهيز «لانش بوكس» وأيضا بعد الانتهاء يجب وضعها في مكان مناسب حتى يأتي بعد العودة ويضعها فيه.

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استقباله ووضع حقيبته المدرسية في مكان مخصص

عند استقبال الطفل بعد انتهاء اليوم الدراسي وعودته إلى المنزل عوديه على وضع حقيبته وأدواته المدرسية في مكان مخصص يتذكره كل مرة ويرتب كتبه عليه وهو المكتب الذي يذاكر عليه، واستبدال ملابسه المدرسية بملابس المنزل.

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استخدام الملاحظات اللاصقة

أعدي له مجموعة ملاحظات لاصقة يسجل عليها ملاحظاته اليومية ويدون عليها أثناء المذاكرة وتكون عبارة عن مجموعة أوراق ملونه سهل لصقها على المكتب.

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حقيبة الاسعافات الأولية

يجب أن تكون هناك حقيبة إسعافات أولية في بداخل حقيبة الطفل وتضم مجموعة أدوات الإسعافات الأولية مثل المناديل المبللة بالكحول والضمادات ومرهم المضاد الحيوي، حتى تساعده إذا تطلب الأمر وتلك الحقيبة مهمة للمراهقين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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