الامارات | بريطاني بين آلاف المعزيين بالملكة إليزابيث يتحول لنجم لسبب غريب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من بين آلاف البريطانين الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء وإلقاء النظرة الاخيرة على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، استقطب شخص يجمعه شبه كبير بالملك تشارلز وسائل الاعلام المتواجدة في المكان، وتحول الى نجم بعد ان تداول صورة على منصات التواصل وفي نشرات الاخبار.

وبينما كان مراسل قناة «بي بي سي» يجري استطلاعا عاما مع الموجودين في طوابير المعزين، لم يستطع إلا أن يعرب عن دهشته من التشابه المذهل لرجل كان بين الحضور مع الملك تشارلز الثالث.

ولمح المذيع الرجل الذي كان يرتدي معطفاً أخضر، وسأل المذيع الرجل الذي لم يكشف عن اسمه عن «دافعه» للانتظار في الطابو، الذي بلغ طوله 2.6 ميل أمس، فقال: «حسنًا، لقد كنت في الجيش لمدة 36 عامًا، وأنت تعلم أن الملكة هي الملكة وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها احترامها طوال تلك السنوات التي منحتها للأمة».

وأضاف تعليقا على الساعات الطويلة التي عليه الانتظار بها في الطابور «نعم، بالتأكيد. لدينا جميعًا ألم في القدمين. لم يتوقع أحد منا البقاء هنا طوال هذه الفترة الزمنية، لكن الأمر يستحق ذلك».

وأبدى الكثير من الحضور دهشتهم من الشبه الهائل بين الرجل والملك الجديد، حيث انتشرت صوره على تويتر بكثافة مع تعليقات مختلفة، كلها تبدي إعجابها بهذه الصدفة. وعلق أحدهم أنه «يمكن للرجل بالتأكيد أن يتمتع بمهنة واعدة كمنتحل لشخصية الملك تشارلز الثالث».