حيلة جديدة للصوص.. فتاة تسرق محفظة رجل طلبت منه المساعدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد سرقة الهواتف المحمولة والخطف أمرًا شائعًا جدًا، ولهذا السبب يجب على الناس تجنب التحدث على هواتفهم أثناء المشي على الطريق.

وعادةً ما يستخدم اللصوص أساليب تشتت الانتباه، لسرقة النقود من جيب البنطلون أو حقيبة اليد.

وفي مقطع فيديو متداول، طلبت امرأة من رجل هندي المساعدة، عن طريق استدراكه بالنظر إلى هاتفها، وذلك لتشتيت انتباهه لسرقة هاتفه.

ووفقًا لموقع "india"، يُظهر مقطع الفيديو أنه بينما كان الرجل يساعدها، سرقت هي محفظته من جيبه الخلفي، ثم شكرته، ووضعت المحفظة المسروقة في قميصها وغادرت المنطقة سريعا، كى تخدع ضحية أخرى.

انتشر مقطع الفيديو المصوّر من كاميرا مراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، وسط تفاعل كبير بين رواد "السوشيال ميديا".

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