صدمة ورعب.. استخراج ثعبان عالق في أذن امرأة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، مقطع فيديو صادم لثعبان عالق داخل أذن امرأة، ما تسبب في حالة من الذهول والاشمئزاز.

ويُظهر الفيديو، ثعبانًا أصفر اللون عالق بقوة داخل أذن امرأة، ولا تظهر عليه أي علامات تدل على الخروج، وفقًا لموقع "ndtv".

كما يمكن رؤية طبيب يرتدي قفازات يدوية، وهو يحاول إزالة الثعبان من أذن المريضة باستخدام "ملقط طبي" وسدادات قطنية.

إضافة إلى ذلك، يمكن رؤية الثعبان وهو يطل برأسه من جانب أذن المرأة.

يحاول الطبيب استخدام كل تقنية في محاولة غير مجدية على ما يبدو لإزالة الثعبان، لكن الأفعى لا تظهر أي علامات للخروج.

يأسر الفيديو المشوق المشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي ، ولكن ينتهي دون الكشف عما إذا كان قد تمت إزالة الثعبان أم لا، ما أدي إلى زيادة قلق رواد السوشيال.

نشر مقطع الفيديو الذي يبلغ مدته 4 دقائق، حساب على "فيسبوك" يدعى "تشاندان سينغ"، معلقًا: "الثعبان داخل الأذن"، ولم يتم الكشف عن مكان أو وقت الحادث في الفيديو.

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