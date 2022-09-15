لوحة فنية عبارة عن قطعة خيار مخلل بـ116 ألف جنيه.. ما قصتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

المخلل الذي يتم التخلص منه في بعض الأحيان، كان عمل فني لرجل عُرض في أحد المعارض الفنية بـ نيوزيلندا.

وأثارت صالة مايكل ليت في أوكلاند للفنون الجميلة الجدل، بعد عرض إحدى القطع من أعمال الفنان الأسترالي ماثيو جريفين، وهي عبارة عن شريحة خيار مخلل مأخوذة من تشيز برجر من ماكدونالدز وملتصقة بسقف الصالة بسعر يصل إلى 10 آلاف دولار نيوزيلندي، ما يعادل 6200 دولار (116 ألف جنيه)، وفقا لموقع "businessinsider".

ويقول ريان مور مدير الفنون الجميلة في سيدني، إنه يتفهم ردود الفعل المثيرة للجدل على عمل جريفين، وأن هذا الإبداع له قيمة.

وتابع: "بشكل عام الفنانون ليسوا هم من يقررون ما إذا كان ما صنعوه فناً أم لا، ولكن نحن كمجتمع بشكل جماعي نختار استخدامه أو التحدث عنه".

وأضاف، إنه تم إدخال فن تعليق الطعام على الحائط قبل بضع سنوات عندما قام الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان بتثبيت الموز على الجدران وبيعه مقابل 120 ألف دولار للقطعة الواحدة.

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