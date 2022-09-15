فتاة تدهس والدتها المسنة بالعربية.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

توفيت سيدة تبلغ من العمر 93 سنة بعد أن قتلتها ابنتها بالخطأ عن طريق "دهسها" بسيارتها Audi A3".

بينما كانت والدتها تضع القمامة في سلة المهملات بجوار المنزل، لم تلتفت الابنة التي تدعي "هازل سميث"، أن والدتها موجودة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت الشابة الثلاثينية ترجع بسيارتها للخلف وتنظر إلى المرآة للخروج إلى الطريق، ولم تشاهد والدتها إلا بعد أن "دهستها".

وتعرضت الأم التي تدعي "دوريس برين"، من ويلزبي، بالقرب من نيوارك، بريطانيا، لإصابة دماغية قوية بعد أن سقطت على الأرض بالقرب من منزل ابنتها في إيكينغتون ، ديربيشاير، المملكة المتحدة الأمريكية.

وأوضحت "هازل" في تحقيقات الشرطة إلى أنها لم تكن متعمدة لقتل والدتها ودهسها بالسيارة، حيث إنها نقلتها إلى المستشفى على الفور، كى تستطيع إنقاذ حياتها.

وقالت لمحكمة تشيسترفيلد كورونر، أنها لم تكن تعلم أن والدتها كانت تسير خلف السيارة لوضع بعض القمامة في أحد الصناديق.

وأصيبت الأم بإصابة في الجانب الأيسر من رأسها، لكنها كانت واعية وتتحدث، ونُقلت إلى مستشفى تشيسترفيلد الملكي ووصلت إلى قسم الحوادث والطوارئ حيث تم إجراء عدد من الفحوصات.

وجاءت نتيجة الفحوصات أن السيدة عانت من إصابة دماغية نتيجة الاصطدام الشديد بالسيارة.

في اليوم التالي، نُقلت برين إلى غرفة خاصة، ولكن حالتها بدأت تتدهور، ومن ثم وٌضعت في الرعاية المركزة.

لكن، لاحظت الممرضات أن توقفت عن التنفس، ومن ثم توفيت بعد ذلك بوقت قصير.

الجدير بالذكر، إن عاشت السيدة برين بمفردها في ويلزبي لكنها كانت تزور ابنتها لبضع ليالٍ في الأسبوع في إكينجتون، في المملكة المتحدة.

يوم الحادث كانت في منزل ابنتها للتخطيط للخروج لتناول العشاء معًا.

تم التحقيق في وفاة السيدة برين من قبل شرطة ديربيشاير وتم إرسال الملف إلى دائرة الادعاء الملكية (CPS) ، ومع ذلك قررت النيابة العامة أنه لا توجد أدلة كافية لمواصلة التحقيق الجنائي.

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