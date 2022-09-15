إزاي تجددي مطبخك بأقل من 50 جنيها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - المطبخ هو مملكة "الست"، والذي تقضي فيه الجزء الأكبر من وقتها، بين تجهيز الطعام، وغسل الأواني، وتنظيف المطبخ نفسه .

ودائمًا تريد كل امرأة أن تتباهي بمطبخها ومظهره الأنيق، لذا فتسعي دائمًا لتجديده بإضافة بعض اللمسات الناعمة له من حين لآخر .

في هذا التقرير نرشح لك بعض المنتجات، والتي تساعدك في إضافة لمسة جمالية في مطبخك، وتجديده.

طقم فوط مطبخ قطن

تأكدي من أن مطبخكِ نظيف وأنيق مع طقم فوط المطبخ، للاستخدام على الأسطح المختلفة، بما في ذلك الموقد، دون خدشها.

الفوطة مـصنوعة من القطن متينة وممتصة وناعمة، تجف بسرعة وتقاوم العفن الفطري وتتحمل جيدًا الغسيل المتكرر، ستعمل الألوان الزاهية لهذه الفوط على تعزيز مظهر مطبخكِ.

يمكنكِ استخدامها لتجفيف اليدين والأطباق المبللة وتنظيف الأواني والأسطح المختلفة.

تأتي مجموعة الفوط هذه بخصم فوري 4% ،ويمكنك الحصول على خصم إضافي 15% عند الشراء لأول مرة من أمازون



ماسك سليكون للأواني عازل للحرارة

احمي يدك من الحرارة العالية، مع هذا الماسك السليكون، مصنوع من السليكون عالي الجودة مقاوم للحرارة.

يأتي بخصم فوري 19%، ويمكنك الحصول على خصم إضافي 15% عند الشراء لأول مرة من أمازون



مطحنة أعشاب من شو توب

تميز مطحنة الأعشاب هذه بتصميم لمس علوي مضاد للانزلاق يسهل تدويره، يتميز جزء الغطاء بتصميم تثبيت سميك، والذي يمكنه تثبيت الطعام بفعالية، الشفرة المدمجة يمكنها حماية يديك.

يمكنك بسهولة طحن الثوم والزنجبيل والفانيليا والفلفل والمكسرات وحبوب القهوة والتوابل المختلفة، وإضافتها إلى أكلاتك للحصول على أفضل مذاق، لا يمكنها طحن الطعام فحسب، بل يمكنها أيضًا طحن المكملات الغذائية والأعشاب وحبوب الدواء.

مسمار الخضروات مصنوع من مادة آمنة غذائيًا خالية من بي بي ايه بنسبة 100%، ومعزز ببلاستيك ايه بي اس المتين مع شفرات من الستانلس ستيل.

تأتي بخضم 11% ، ويمكنك الحصول على خصم إضافي 15% عند الشراء لأول مرة من أمازون



فرشاة لتنضيف الأوعية والأطباق والاحواض

- رائعة لفرك الطاسات والحلل والأطباق وغيرها.

- تمثل إضافة رائعة لمجموعة أدوات الطهي الخاصة بك

- تصميم هيكل قوي مزود بشعيرات نايلون عديمة الرائحة ومضادة الخدش.

- مقبض مقاوم للانزلاق مصمم بشكل ملائم لليد بشكل مثالي.

- تساعد حافة المكشطة على إزالة بقايا الطعام العنيدة.

حامل فيشة شكل شيف

جددي شكل مطبخك مع حامل الفيشة هذا،مصنوع من خامات عالية الجودة.

يمنح مطبخك مظهراً أنيقًا وجديداً

مجموعة برطمانات توابل من الراتان

- تُملأ الحاويات بالتوابل المختلفة التي قد تشمل الريحان وملح الثوم والروزماري والأوريجانو والمزيد، ويأتي رف التوابل مع عبوات توابل مجانية.

- وصول سريع: يوفر رف التوابل الدوار تنظيماً نهائياً للمطبخ مع أغطية مميزة بوضوح لتسهيل العثور على التوابل وقريبة منك عندما تحتاج إليها.

- تأتي كل علبة في منظم التوابل هذا مع غطاء بلاستيكي من أجل التحكم في التوزيع

- سهل العناية: امسحي رف التوابل بقطعة قماش مبللة أو منشفة ورقية؛ لا تغطسي القطعة في الماء