أستاذ علوم أغذية يحذر من الإفراط في المحليات الصناعية.. تسبب أمراض القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يستبدل أغلبنا السكر الأبيض العادي بالمحليات الصناعية، لتكون الأخيرة من الأشياء المهمة التي تتواجد في أي منزل، ومؤخرًا تكاثرت الأقوال حول مكون بدائل السكر الصناعية آمنة أم لا، وسنوضح هذا حسب ما كشفته إحدى الدراسات.

وقالت دراسة أجريت في جامعة السوربون باريس نورد في فرنسا، إن استهلاك المحليات الصناعية بكثرة يؤثر على تدفق الدماء إلى الدماغ، حيث فحصت الدراسة أكثر من 100 ألف مشارك من البالغين يتناولون المحليات الصناعية.

أضرار استخدام المحليات الصناعية

وبعد متابعة المشاركين لمدة متوسطها 9 سنوات، جرى تسجيل 1502 حالات إصابة بين المشاركين لأمراض قلبية ووعائية وسكتات دماغية، ووجد الباحثون أن استهلاك المحليات الصناعية مرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 9%.

المحليات الصناعية يستخدمها شريحة ضخمة من الناس حول العالم، فيجب أن تأخد موافقة من منظمة إدارة الأغذية والأدويه «FDA» لاستخدامها على مستوى العالم، ذلك ما أوضحه أستاذ علوم الأغذية، محمد الحوفي لـ«هن»، لأنها تدخل في صناعة بعض العصائر والمشروبات الغذائية.

«الحوفي»: المحليات الصناعية تسبب أضرارا للقلب

وبحسب «الحوفي»، تكمن الخطورة في مادة الأسبارتام، وهي إحدى مواد التحلية التي تحتويها المحليات الصناعية، فهي أكثر حلاوة من السكر، وذلك لأن معلقة منها تعتبر بمقدار 200 ضعف معلقة منه، ووضعت الـ«FDA» محاذير من استهلاكها على المدى الطويل لأنها قد تسبب أضرار للقلب والأوعية الدموية.

كما أنها أصبحت غير موافق على استخدامها بكميات كبيرة في صناعة المشروبات الغازية وغيرها، لأن استهلاكها في أثناء تناول المشروبات الغازية بكثرة يظهر تأثيرها السلبي مبكرًا على صحتنا، ويمكن تناولها بكميات صغيرة ممزوجة بمادة السكرالوز ليزيد من حلاوته، وليكون آمنًا لنا، ناصحًا بالتقليل من السكريات بشكل عام كونها تؤدي للإصابة بالسمنة.