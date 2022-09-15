ظهر في مراسم تنصيب تشارلز ملكا لبريطانيا.. معلومات لا تعرفها عن التيس الملكي "شنكن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

خطف "تيس" الأنظار، بعدما ظهر خلال مراسم تنصيب تشارلز الثالث، ملكا للمملكة المتحدة "بريطانيا"، خلفا لوالدته إليزابيث الثانية.

ومن المقرر أن يتم تتويج تشارلز في غضون بضعة أشهر من تنصيبه، بعد انتهاء فترة الحداد على إليزابيث، وزمن كاف لإتمام استعدادات تنظيم الحفل، وهي طقوس قديمة تعود لقرابة ألف عام، وفقا للموقع الملكي الرسمي "رويال".

- أصل حكاية التيس

كانت العائلة الويلزية الملكية، وأسلافها في السابق، تستخدم الماعز كتمائم على مدى قرون، ويعود هذا التقليد إلى عام 1775 خلال حرب الاستقلال الأمريكية، والآن يوجد الماعز الملكي "شنكن".

وبعد ظهور التيس الملكي نستعرض أبرز المعلومات عنه، وفقا لموقع itv.

التيس الملكي اسمه شنكن، يظهر بين صفوف الكتيبة الثالثة في رويال ويلز.

ينتمي إلى سلالة إنجليزية عريقة

يلقب بـ"السير ويليام"، ويحمل رتبة عقيد في الحرس الملكي البريطاني

لديه حصانة دبلوماسية وجواز سفر دولي ومنزل فخم بمرعى واسعة.

يلقي الجنود البريطانيون عليه التحية العسكرية، ويخدمه ضابط برتبة مقدم.

حال وفاته يتم صيد آخر ويخضع لتدريبات صارمة قبل أن يصير "شنكن" الجديد.

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