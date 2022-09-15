نصائح من خبيرة نفسية لتعليم الطفل مفهوم الاحترام: «القدوة أولى خطوات التوعية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يحاول الوالدان توصيل العديد من المفاهيم التربوية الصحيحة لأبنائهم، حتى يتسموا بالطباع والصفات المميزة ويكتسبوا مهارات حياتية، ولكن أحيانًا يكون الأمر صعبًا عليهما، بسبب كيفية توصيل ذلك بطريقة سليمة مثل «مفهوم الاحترام».

وشرحت هايدي المصري، مدربة تربوية وخبيرة نفسية، كيفية توصيل للطفل مفهوم الاحترام، بشكل سليم حتى يكتسبها في حياته، موضحة أنه يجب معرفة أن الطفل لا يولد وهو يعرف مفهوم الاحترام، بل أن الأمر يأتي مع الوقت وباكتساب الكثير من المهارات: «البيئة طبعًا ليها تأثير كبير في الموضوع ده».

كيفية توصيل مفهوم الاحترام للطفل

وذكرت المدربة التربوية، أن البيت أو «البيئة» الذي يكون به احترامًا متبادلًا سواء بين الوالدين أو بينهما وبين أبنائهما، يستطيع الطفل فيه اكتساب وفهم مفهوم الاحترام بسهولة.

وأضافت «هايدي» أنه إذا وجدت الطفل يتعامل بعدم احترام أو يرد بطرق غير لائقة، يجب الإجابة على 5 أسئلة مهمة جدًا، لمعرفة السبب وعلاجه من جذوره، كما يلي:

هل تعامل طفلك بطريقة فيها عدم احترام، ألفاظ، إهانة، عنف؟

هل الطفل يشاهد ذلك في برامج يتابعها أو قدوة يحاول التشبه بها؟

هل طفلك يعبر عن احتياج وصرخة لاهتمام، فيفعل أي شيء في المقابل؟

هل سلوك طفلك يعبر عن عدم خبرة وسوء تصرف في موقف ما؟

هل الطفل في هذا الموقف، تعرض لضغط نفسي شديد ولم يستطع التعامل معه؟ أي موقف من زملائه أو تنمر أو مشاجرة بالمنزل وغيره؟

حل المشكلة

وأكدت المدربة التربوية، أن الإجابة على هذه الأسئلة ستساعد في الوصول لسبب المشكلة، وعندما تعلم لماذا وتحاول التعامل معه وتجنبه، ستجد سلوك الطفل يختلف كثيرًا مع التدريب والاستمرار: «اعرف السبب الحقيقي وراء السلوك وليس فقط عقاب الطفل على سلوكه».