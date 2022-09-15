وجبات مفيدة للأطفال أثناء الدراسة.. أبرزها البليلة والفول والفاكهة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات عن أفضل الوجبات الغذائية التي يمكن إعدادها لأطفالهن في المدارس، إذ يقضي الأبناء وقتًا طويلًا داخل الفصول الدراسية، وينبغي عليهم تناول الأطعمة التي تفيد صحتهم وتمدهم بالنشاط والطاقة اللازمين لاستيعاب المواد.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة عسكر خبيرة التغذية العلاجية، إنّ الطفل قبل أن ينزل من منزله للذهاب إلى المدرسة، يجب أن يتناول وجبة إفطار، بحيث تكون منقسمة إلى وجبتين، الأولى في المنزل والثانية في المدرسة.

خبيرة التغذية: وجبة ما قبل المدرسة مهمة جدا

وأضافت «عسكر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية داليا أشرف: «وجبة ما قبل المدرسة مهمة جدًا رغم ضيق الوقت صباحًا؛ لذلك يفضل أن يستيقظ الطفل مبكرًا لمدة ربع ساعة، ممكن ياكلوا كوب بليلة أو بيضة مع أي فاكهة أو ملعقتين فول مع قطعة جبن».

وتابعت، أن الأبحاث ذهبت إلى أنّ الأطفال الذين يأكلون وجبة ما قبل المدرسة يكونوا أكثر استيعابا وذكاءً في التحصيل الدراسي من الذين لا يحصلون على هذه الوجبة: «يجب أن نكون حريصين على هذه الوجبة، ومن المواد المفيدة صباحًا البروتين مثل الفول والبيض والجبن، بالإضافة إلى الفاكهة الموسمية المتوفرة، حيث تكون بمثابة الوقود».

الوجبة الثانية

وأشارت إلى أن موعد الوجبة الثانية هو الساعة العاشرة والنصف، بحيث لا يجب أن تحتوي على كميات كبيرة من السكريات، وفيها عيش أو بيض أو فول أو نوع من أنواع اللحوم بالإضافة إلى الخبز على أن يكون بُنيًا، بالإضافة إلى وضع بعض الخضروات الورقية مثل الجرجير والخس، على أن تكون مغسولة جيدًا ويتم تجفيفها بشكل كامل، مشددةً على ضرورة تجنب الوجبات السريعة، ووصفتها بأنها «أسوأ أنواع الاختيارات».