أدوات مهمة يحتاجها الأطفال في المدارس.. بينها «معجون أسنان وتي شيرت»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحدثت الدكتورة مريم الشافعي خبيرة تربوية، عن كل ما يحتاجه الطفل في أثناء ذهابه للمدرسة، موضحة: «هناك أطفال يحتاجون إلى الحصول على أدوية بانتظام، ويجب أن تكون معهم في الحقيبة، مثل الأنسولين ويجب حفظه بشكل معين بشكل يومي».

وأضافت «الشافعي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية داليا أشرف: «يجب اصطحاب فوط للأطفال في بداية الابتدائية وما قبلها، بسبب الحاجة إلى غسل الوجه واليدين كثيرًا، وبالتالي فإن المناديل ليست مناسبة تمامًا لهم».

طقم رياضي بديل

وتابعت الخبيرة التربوية: «المرحلة السنية الأكبر، يحتاج فيها الطلاب إلى طقم رياضي إذا كان لديهم تمرين بعد المدرسة أو تيشرت احتياطي في المدرسة، لأنهم يتحركون كثيرًا، وبالنسبة للبنات، فإنهن في حاجة إلى بعض الأدوات الشخصية مثل فرشاة الشعر ومطهر والمناديل الورقية، كما يحتاج الأولاد إلى معجون أسنان وفرشة أسنان لأنهم يتناولون الإفطار لتجنب تسوس الأسنان والجير».

وأكدت: «بعض التفاصيل يشعر الناس أنها ليست مهمة، ولكن تراكمها خلال السنة يؤثر على الطلاب، فنجد أن أغلبهم يعالجون أسنانهم في الإجازة، لأنهم يتناولون حلويات وسناكس وسندوتشات دون غسل أسنانهم لمدة 7 ساعات».

تجنبوا تبادل الأغراض الشخصية

وأشارت إلى أنه يجب تبادل أغطية الرأس بين الطلاب، بالإضافة إلى تجنب تبادل تيشرتات الألعاب، مشددةً على ضرورة التوعية بأهمية هذه الأمور، كما نصحت أيضًا باصطحاب الكمامة والكحول.