4 معتقدات خاطئة عند اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن.. منها منع النشويات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتبع الكثير من الأشخاص نظام صحي أو الرجيم كما يطلق عليه، من أجل فقدان الوزن، ويحاول البعض تجربة عدة أنظمة جديدة للحصول على نتائج سريعة، وآخرون لديهم اعتقادات خاطئة في عمل الدايت على سبيل المثال منع النشويات والسكريات تمامًا.

أميرة جمال، أخصائية العلاج الطبيعي وعلاج السمنة والنحافة، شرحت عبر «هن» أن هناك أخطاء شائعة يعتقد عدد كبير أنها حقيقية إلا أنها غير صحيحة، وهي كما يلي.

شرب الماء في منتصف الأكل

ذكرت أخصائية علاج السمنة، أن الكثيرين يعتقدون أن شرب الماء في منتصف الأكل يسبب «كرش» وهو أمر خاطئ، يجب معرفة أن «الكرش» كما يُطلق عليه، يحدث بسبب ترهل في عضلات البطن أو نتيجة تكوين خلايا دهنية، أي أن شرب المياه ليس له علاقة في الحالتين.

منع النشويات لفقدان الوزن

يعتقد البعض أنه يجب منع النشويات من أجل خسارة الوزن، ولكن ربما لا يعلمون أنها تعتبر واحدة من أهم مصادر الطاقة للجسم، ويجب تناولها بشكل مستمر كما أنها تزيد من معدل الحرق.

اتباع نظام صحي لمنطقة معينة في الجسم

أكدت «أميرة»، أن البعض يعتقد وجود نظام غذائي صحي محدد يعمل على حرق الدهون في منطقة معينة، ولكن الصحيح هو أن حرق الدهون يكون من جميع الجسم وليس منطقة معينة ولكن توجد طرق أخرى لفقدان الوزن في مناطق معينة من خلال الحقن الموضعي.

حرق الدهون يقل في الشتاء

مرتبط في أذهان الكثيرين، أن في فصل الشتاء يكون الحرق أقل من الصيف، ولكن ما لا يعلمه البعض أن الحرق يزيد في الشتاء كون الجسم يحافظ على درجة الحرارة الداخلية.