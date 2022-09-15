حفاظا على سلامتك.. 5 معلومات مهمة قبل إجراء عملية شفط الدهون

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الحصول على قوام ممشوق ومتناسق، هدفا صعبا للعديد من الأشخاص خاصة إذا لم يستجب الجسد لبرامج إنقاص الوزن سواء كانت غذائية أو علاجية، الأمر الذي يدفع المتطلعين إلى هذا الهدف إلى اللجوء للعيادات الطبية لإجراء عملية لشفط الدهون.

وعادة ما يتم إجراء تلك العملية داخل العيادات والمستشفيات الخاصة، رغم أنها قد تمثل خطرًا على الحياة حال حدوث خطأ طبي، ما يتطلب ضرورة التعرف على 5 معلومات مهمة قبل إجراء تلك العملية لضمان نجاحها.

شفط الدهون بـ«الفيرز»

الدكتور شريف حمودة، مدرس جراحات التجميل والحروق والليزر بجامعة الأزهر، أكد لـ «الوطن»، أن عملية شفط الدهون باستخدام «Vaser»، تستهدف التخلص من الدهون العنيدة التي لا تستجيب لبرامج إنقاص الوزن.

وأضاف «شريف»، أن عملية شفط الدهون لا تتم إلا من خلال جهاز رباعي الأبعاد يتميز بدقته الفائقة مقارنًة بالأجهزة القديمة، لافتا إلى أن هذا الجهاز يُمكّن جراح التجميل من نحت شكل العضلات في حالتي الحركة والسكون، كما تتميز تقنية شفط الدهون بالفيزر بنحت أماكن دقيقة للغاية، ومن بينها عضلات الذقن، والتخلص من دهون الذراعين والفخذين من الداخل، ودهون البطن وترهل الثدي لدي الرجال.

5 معلومات مهمة قبل إجراء عملية شفط الدهون

وأوضح أيضاً أن إجراء عملية شفط الدهون يتطلب ضرورة معرفة 5 أشياء مهمة تتلخص فيما يلي:

- ضرورة الاطلاع على التراخيص الخاصة بالعيادة أو مركز التجميل.

- الاطلاع على مؤهلات الطبيب الرسمية قبل إجراء العملية.

- معرفة اسم ونوع المادة التي سيتم حقنها ومدي صلاحيتها.

- معرفة طرق تجنب المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أي مريض حال إجراء العملية.

- معرفة الطرق العلمية السليمة من خلال متابعة الطبيب لحالة المريض عقب إجراء العملية.