فوائد زيت جوز الهند للبشرة.. يخلصك من التجاعيد ويحسن إنتاج الكولاجين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع تقدمك في العمر، تلاحظين ظهور علامات الشيخوخة، خاصة التجاعيد، ويمكنك تقليل مظهرها فقط باستخدام زيت جوز الهند، حيث يعتبر من أكثر الحلول أمانًا وطبيعية وفعالية، بحسب ما نشره موقع «ستايل كريز» المتخصص في العناية بالبشرة والشعر، وولاء جمال خبيرة التجميل.

وقالت خبيرة التجميل، خلال برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «دي إم سي»، إن زيت جوز الهند مفيد جدًا لكل أنواع البشرة الجافة والدهنية ويُستخدم يوميًا بعد وضعه في الثلاجة، وعمل مساج على الوجه لتحريك العضلات للاستفادة من الزيت.

فوئد زيت جوز الهند للبشرة

وجاءت فوئد زيت جوز الهند للبشرة، كالتالي:

يرطب زيت جوز الهند البشرة.

ويساعد على تحسين إنتاج الكولاجين.

يعزز تجديد الخلايا في بشرتك، ما يجعلها أكثر مرونة.

يمكن أن تتلاشى التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل فعال.

كما أنه يجعلك تظهرين أصغر سنًا وببشرة صحية.

زيت جوز الهند للتجاعيد

استخدم زيت جوز الهند بالطرق التالية:

ستحتاجي زيت جوز الهند الطازج.

نظفي وجهك واشطفه بالماء البارد، يترك حتى تجف.

توضع بضع قطرات من زيت جوز الهند على أطراف أصابعك.

ضعيه على وجهك ورقبتك.

يُدلك في حركات دائرية لبضع دقائق.

يترك الزيت طوال الليل.

افعلي هذا كل ليلة قبل النوم.

يحارب زيت جوز الهند الجذور الحرة ويقلل من التجاعيد ويجعل بشرتك صافية.

كما أنه يهدئ بشرتك ويرطبها.

خل التفاح وزيت جوز الهند للتجاعيد

احضري ملعقة كبيرة خل التفاح.

ملعقة كبيرة ماء.

بضع قطرات من زيت جوز الهند البكر.

قطن.

خففي خل التفاح بالماء وضعيه على وجهك باستخدام القطن.

دعيها تجف بشكل طبيعي.

دلكي وجهك بزيت جوز الهند.

احتفظي بالزيت طوال الليل.

كرري هذا كل ليلة.

تعمل حموضة الخل على موازنة درجة حموضة الجلد وتوحيد لون البشرة قبل وضع زيت جوز الهند.