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أسرة كندية تجوب العالم بسبب مرض نادر.. مهددون بفقد البصر في سن الـ30

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الأسرة الكندية

معاناة قد تكون نادرة في أحداثها، تعيشها أسرة كندية مكونة من 6 أفراد، الوالدان و4 أبناء لهما، خاصة بعد أن بدأ الصغار جميعا في فقدان أبصارهم بصورة تدريجية، بسبب إصابتهم بحالة وراثية نادرة، وهو ما دفع الزوجين إلى محاولة التخفيف عنهم بطريقتهم المختلفة.

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تفاصيل مرض الأشقاء الثلاث 

ووفق ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الوالدين «إيديث ليماي» و«سيباستيان بيليتيير» قررا اصطحاب أولادهما لإجراء عدة جولات ورحلات سفر بعدة مناطق مختلفة، حتى يساعدوا صغارهما في الاستمتاع برؤية المناظر الخلابة والطبيعية، قبل أن تتدهور الحالة الصحية لأبصارهم.

واكتشفت الأسرة الكندية أن الابنة الكبرى، البالغة من العمر 12 عامًا، كانت تعاني من التهاب الشبكية الصباغي، وكانت تبذل قصارى جهدها من أجل الرؤية الواضحة، وبعد عام واحد فقط، جرى تشخيص أشقائها البالغين من العمر 5 و7 و9 أعوام بالمرض ذاته.

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إصابة الأشقاء الأربعة بالعمى 

نبأ وقع كالصاعقة على آذان الأبوين، بعد أن جرى إخبارهما بأن أطفالهما قد يفقدوا أبصارهم بشكل تام عند بلوغ الثلاثين من العمر، ولا يوجد حاليًا علاج فعال لإبطاء تقدم التهاب الشبكية الصباغي.

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ومع الحزن الشديد الذي وقع في نفسي الزوجين، لكنهما سرعان ما قررا وضع خططا لقضاء عامًا كاملًا في السفر حول العالم مع أطفالهم، لزيارة أكبر عدد من الدول، وبدأوا من ناميبيا، ثم إندونيسيا، وما زالوا يتابعون التنقل والترحال.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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