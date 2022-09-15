حيل بالمكياج للحصول على وجه مشدود.. «بدون بوتوكس أو فيلر»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع التقدم في العمر، تتدلى بشرتنا أو قد لا تبقى شابة إلى الأبد، هذه حقيقة من حقائق الحياة يجب على الجميع تقبلها في مرحلة معينة من الحياة، الأمر الذي يدفع العديد من السيدات للجوء للحلول التجميلية أو الجراحية، من خلال شد ونحت الوجه باستخدام الفيلر أو البوتوكس، إلا ان التكلفة قد لا تناسب الجميع، فضلًا عن إن نتائجها قد لا تبدو مثالية لكل من يخضع لها.

لكن هل يمكن الحصول على وجه مشدود ومنحوت بدون جراحة تجميل؟، إليك بعض الحلول السهلة باستخدام المكياج التي ستمنحك وجه مشدود بدون فيلر أو بوتوكس، وفقًا لما ذكره الموقع الهندي boldsky.

الفونديشن والبودر

لتطبيق الماكياج المناسب، فتلك هي الخطوة الأولى نحو الحصول على مظهر لا تشوبه شائبة، كما أنه يساعد على ترطيب البشرة ويمنع جفاف المكياج، لكن لا تهملي تثبيته بالبودر الشفافة، لتغطية أكثر تناسقًا وفعالية مما يخلق وجه مشدود.

خافي العيوب «كوريكتور»

ضعي القليل من خافي العيوب على الزوايا الداخلية والخارجية لعينيك، واستخدمي برفق حركة تصاعدية لرفع العينين.

الكونسيلر

يعمل الكونسيلر مثل السحر لإخفاء الخطوط الدقيقة، لكن مع استعماله بشكل خفيف، احرصي دائمًا على تحديد الخطوط لأعلى عند تحديد الوجه، والاندماج لأعلى.

كونتور

استخدمي كونتور كريم لرفع الوجه بشكل طبيعي، وعمل مكياج بمظهر ناعم.

البلاشر

استخدمي «البلاشر» أحمر الخدود، على أعلى نقطة من الوجه، بالتساوي على عظمتي الوجنتين والصدغ.

الهايلايتر

أمر لا بد منه لإبراز طرف الأنف وعظام الوجنتين، ونقطة مرتفعة من الحاجبين باستخدام مستحضر مناسب، فهو لا يبرز هيكل العظام فقط، بل يجعل بشرتك تبدو منحوتة ومشدودة.

احرصي على دمج الهايلايتر في اتجاه صعود ونزول عظام الوجنتين.

الآيلاينر والماسكارا

ارسمي الآيلاينر بزاوية 45 درجة لرفع عينيك ووجهك، وامسكي محدد العيون بزاوية 45 درجة، وارسمي شكل جناح من خلال تشكيل شكل عين القطة، الأمر يجعل عينيك تبدو أكثر إشراقًا وأكبر، مع الماسكارا، فقط تأكدي من تمشيطها لأعلى للحصول على مظهر مقوس ومرتفع.