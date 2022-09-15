الامارات | أغبى مجرم.... مطلوب للعدالة يتقدم لوظيفة في قسم شرطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 سبتمبر 2022

أُطلق على توماس نجكوبو (40 عاماً) من جنوب إفريقيا، لقب أغبى مجرم في جنوب إفريقيا، بعد دخوله مركز للشرطة للسؤال عن طلب تقديمه لوظيفة في الشرطة، وهو على قائمة المطلوبين بأحكام جنائية.



وكانت شرطة جنوب إفريقيا تبحث عن نجكوبو على مدار سبع سنوات، بعد سرقة أجهزة كهربائية بقيمة 1200 دولار أثناء عمله عامل توصيل عام 2015.



وتمت إضافة اسم نجكوبو إلى قائمة المطلوبين الجنائية للشرطة بمجرد أن قدم صاحب العمل شكوى ضده، بعد عملية سرقة أجهزة كهربائية وإرسالها لعملاء والفرار من الشركة، ولم تتمكن الشرطة من القبض عليه إلا بعد دخوله مباشرة إلى مركز الشرطة، كما لو أنه ليس لديه أي سجل جنائي سابق.

وقال سيلفي موهلالا، المتحدث باسم شرطة مبومالانجا، للصحفيين: «شعر عناصر مركز الشرطة بالحيرة من زيارة توماس نجكوبو، الذي دخل المركز للاستفسار عن أنه لم يتلق رداً على طلبه للحصول على وظيفة في المركز بعد نشر الشرطة طلب أشخاص للانضمام إلى الشرطة».

وقال موهلالا: «قبض على المشتبه فيه بعد محاولات على مدار سبع سنوات، دأبنا على تطبيق القانون والترويج لاعتقال نجكوبول لتحقيق العدالة».