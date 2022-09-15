4 نصائح لوضع طلاء أظافرك بعناية.. «مش هتحتاجي صالونات تجميل»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عند وضع طلاء الأظافر قد تجد بعض السيدات صعوبة في الأمر، بسبب عدم الحصول على الشكل المثالي له، الذي يمنح مظهرًا جماليًا لليد؛ نظرا لعدم التمكن من ضبط شكله بدقة، ما يؤدي إلى تناثر بعض قطراته خارج إطار الأظافر.

وبحسب ما عرض موقع العناية بالتجميل العالمي salonsuccessacademy، فإن هناك عددا من الخطوات والنصائح التي يمكن تطبيقها عند وضع طلاء الأظافر داخل منزلك، للحصول على مظهر جمالي جذاب، دون الحاجة للذهاب إلى صالونات تجميل.

1- اختيار العلامة التجارية

مثلما يتم التركيز على اختيار اللون، يجب أيضًا الانتباه عند اختيار العلامة التجارية الخاصة بطلاء الأظافر، وأن تكون عالية الجودة، وذلك حتى إذا ظل طلاء أظافرك جانبًا لفترة من الوقت، تتأكدي من أنه لا يزال من الجيد استخدامه.

2- وضع الطبقة الأساسية

يجب عليكي الانتباه أيضًا إلى وضع طبقة أساسية من الطلاء على أظافرك في البداية، وذلك لحماية ظفرك من الكسر أو التقشير وغيرها من الأمور الأخرى؛ إذ أن هذه الطبقة العلوية ستحافظ على اللون وتمنع تقشيره وتضيف لمعانًا لإطلالة مصقولة بشكل جيد.

3- استخدمي فرشاة ذات رؤوس رفيعة

عليكي أيضًا استخدام فرشاة ذات رأس رفيعة، وفي البداية ضعيها في مزيل طلاء الأظافر «الأسيتون»، وارسمي بها خطًا حول الظفر ذاته، حتى تمنعي تناثر أي من لون الطلاء ذاته خارج المنطقة المحددة.

4- السماح بوقت التجفيف المناسب

بالإضافة إلى تجفيف كل طبقة قبل وضع الأخرى، يجب ترك أظافرك تجف تمامًا بعد الطبقة النهائية؛ إذ ستعتمد أوقات الجفاف على النوع الدقيق لطلاء الأظافر المستخدم، وعدد الطبقات الموضوعة، لكنك ستحتاجين عادةً إلى 20 دقيقة على الأقل من وقت التجفيف حتى يثبت اللون.