الامارات | غلين كلوز.. تعتذر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لن تتمكّن الممثلة الأميركية، غلين كلوز، من ترؤس لجنة التحكيم في الدورة الـ70 لمهرجان سان سيباستيان السينمائي، لـ«أسباب عائلية طارئة».

وكتبت الممثلة، الحائزة ثماني جوائز أوسكار، في رسالة: «آسفة جداً لعدم تمكني من المشاركة في المهرجان»، مقدّمةً اعتذارها للجنة التحكيم والجمهور.