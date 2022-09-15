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الامارات | غلين كلوز.. تعتذر

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مدريد - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن غلين كلوز.. تعتذر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لن تتمكّن الممثلة الأميركية، غلين كلوز، من ترؤس لجنة التحكيم في الدورة الـ70 لمهرجان سان سيباستيان السينمائي، لـ«أسباب عائلية طارئة».

وكتبت الممثلة، الحائزة ثماني جوائز أوسكار، في رسالة: «آسفة جداً لعدم تمكني من المشاركة في المهرجان»، مقدّمةً اعتذارها للجنة التحكيم والجمهور.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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