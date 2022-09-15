الامارات | غلين كلوز.. تعتذر

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شكرا لقرائتكم خبر عن غلين كلوز.. تعتذر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لن تتمكّن الممثلة الأميركية، غلين كلوز، من ترؤس لجنة التحكيم في الدورة الـ70 لمهرجان سان سيباستيان السينمائي، لـ«أسباب عائلية طارئة».
وكتبت الممثلة، الحائزة ثماني جوائز أوسكار، في رسالة: «آسفة جداً لعدم تمكني من المشاركة في المهرجان»، مقدّمةً اعتذارها للجنة التحكيم والجمهور.
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