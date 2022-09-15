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الامارات | 28 ليلة من الموسيقى

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ليلة من الموسيقى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «مدل بيست»، الشركة التي تُعنى بتنظيم الفعاليات الموسيقية الترفيهية، عن أن مهرجان «أريفيا»، سيتضمّن سلسلة من الحفلات على هامش فعاليات كأس العالم المقبلة، وسيستضيف 56 فناناً من أشهر منسّقي الأغاني في العاصمة القطرية الدوحة، على مدى 28 ليلة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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