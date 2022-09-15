الامارات | 28 ليلة من الموسيقى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «مدل بيست»، الشركة السعودية التي تُعنى بتنظيم الفعاليات الموسيقية الترفيهية، عن أن مهرجان «أريفيا»، سيتضمّن سلسلة من الحفلات على هامش فعاليات كأس العالم المقبلة، وسيستضيف 56 فناناً من أشهر منسّقي الأغاني في العاصمة القطرية الدوحة، على مدى 28 ليلة.