الامارات | المودوفار ينسحب من فيلم بطلته بلانشيت

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شكرا لقرائتكم خبر عن المودوفار ينسحب من فيلم بطلته بلانشيت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر المخرج بيدرو المودوفار الانسحاب من إخراج فيلم «إيه مانيوال فور كلينينغ ويمن»، الذي كان من المقرر أن تؤدي فيه دور البطولة الأسترالية كيت بلانشيت، وكان يُفترَض أن يكون عمل أول فيلم روائي للمخرج الإسباني ناطقاً بالإنجليزية، مشيراً إلى أنه غير جاهز لخوض مشروع بهذه الضخامة.
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