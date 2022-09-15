الامارات | نهر ينهار.. وعدسات توثق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار التي تضعف المسطحات الجليدية إلى انهيار جزء من نهر جليدي معلق في حديقة وطنية بمنطقة باتاجونيا في تشيلي، في حدث التقطته كاميرات السائحين. ويقع النهر على قمة جبل يبلغ ارتفاعه نحو 200 متر في حديقة كيولات الوطنية بتشيلي.