الامارات | نهر ينهار.. وعدسات توثق

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نهر ينهار.. وعدسات توثق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار التي تضعف المسطحات الجليدية إلى انهيار جزء من نهر جليدي معلق في حديقة وطنية بمنطقة باتاجونيا في تشيلي، في حدث التقطته كاميرات السائحين. ويقع النهر على قمة جبل يبلغ ارتفاعه نحو 200 متر في حديقة كيولات الوطنية بتشيلي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App