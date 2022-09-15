الامارات | «أبناء المستحيل» في «العويس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي عرضاً لفيلم «أبناء المستحيل»، ضمن فعاليات نادي العويس السينمائي، في 22 الجاري، بحضور مخرج العمل، حسام حمود. و«أبناء المستحيل» فيلم روائي قصير، يتحدث عن حالات اجتماعية لأصحاب الهمم، ويستعرض أحداثاً واقعية.