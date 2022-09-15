الامارات | «أبناء المستحيل» في «العويس»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «أبناء المستحيل» في «العويس» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي عرضاً لفيلم «أبناء المستحيل»، ضمن فعاليات نادي العويس السينمائي، في 22 الجاري، بحضور مخرج العمل، حسام حمود. و«أبناء المستحيل» فيلم روائي قصير، يتحدث عن حالات اجتماعية لأصحاب الهمم، ويستعرض أحداثاً واقعية.
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