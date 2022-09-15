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الامارات | «أبناء المستحيل» في «العويس»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي عرضاً لفيلم «أبناء المستحيل»، ضمن فعاليات نادي العويس السينمائي، في 22 الجاري، بحضور مخرج العمل، حسام حمود. و«أبناء المستحيل» فيلم روائي قصير، يتحدث عن حالات اجتماعية لأصحاب الهمم، ويستعرض أحداثاً واقعية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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