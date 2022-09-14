3 خطوات تساعدك في اكتشاف المجوهرات المقلدة عبر الإنترنت

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

للتسوق متعته الخاصة عند العديد من النساء، لكن مع التقدم التكنولوجي المشهود خلال السنوات الأخيرة، تعددت عمليات الشراء والطلب من خلال استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وذلك لسهولة الأمر وسرعته في الوقت ذاته.

خطوات اكتشاف قطع المجوهرات غير الحقيقية

ومع تعدد عمليات الشراء تلجأ العديد من السيدات إلى طلب وشراء المجوهرات عن طريق خدمة البيع «أون لاين»، لكن قد تتعرض بعضهن إلى عمليات نصب واحتيال من قبل بعض الجهات غير الموثوق بها، لذلك يمكن اكتشاف قطع المجوهرات المقلدة من خلال بعض الخطوات، التي ذكرتها صحيفة «مترو» البريطانية.

هل تأتي مصحوبة بشهادة ضمان؟

يجب التحقق من وجود شهادة ضمان مع أي مجوهرات مرصعة بالألماس، مثل خواتم الخطبة.

دقة العلامة التجارية

إذا كنت تشتري مجوهرات تحمل علامة تجارية، يوصي خبراء الموضة، بالتحقق من توافق شروط العلامة ذاتها.

هل السعر واقعي؟

إذا كانت قطعة المجوهرات أرخص بكثير من جميع القطع المماثلة الأخرى، فمن المحتمل أن يكون هناك شيء خاطئ، فالمجوهرات الرخيصة للغاية، قد يُزعم أنها مكونة من معادن وأحجار كريمة فقط.