بسنت حميدة عن تأهلها لبطولة العالم لألعاب القوى: حافظت على مكاني بين الكبار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعربت بسنت حميدة لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، عن سعادتها بتحقيق ميداليتين فضية وبرونزية في ملتقى بيليزونا لألعاب القوى بالعاصمة المجرية بودابست، وهو ما ضمن لها التأهل إلى بطولة العالم.

وقالت حميدة خلال مداخلة عبر تطبيق zoom، ببرنامج «مساء dmc» من تقديم الإعلامي رامي رضوان، على قناة dmc: «هذه المنافسة كانت قوية جدا، وهي مختلفة تماما عن منافسات البحر المتوسط، لعب معنا أبطال من أمريكا جامايكا وبريطانيا وكوت ديفوار، ومن فازت بذهبية الـ100 متر هي صاحبة الرقم العالمي والأولمبي، واستطعت أن أحافظ على مكاني بين الكبار وتأهلت إلى بطولة العالم.. إن شاء الله خير في اللي جاي».

الجولة الأخيرة في الموسم

وأضافت بسنت حميدة: «هذه الجولة كانت الأخيرة في الموسم، حيث يبدأ الموسم في شهر ديسمبر، وينتهي في شهر سبتمبر، وحققت رقمين مؤهلين لبطولة العالم، ولم أنتظر إلى السنة المقبلة لكي أتأهل، وبإذن الله سأحطم هذه الأرقام في السنة المقبلة».

لعب بطولة ألعاب البحر المتوسط وهي مصابة

وتابعت، أنها تعرضت لأكثر من إصابة قبل بطولة ألعاب البحر المتوسط: «كنت ألعب بالمسكنات والبنج عشان أقدر أشارك، لأنها كانت بطولة مهمة جدا وكنت أستعد لها منذ أول بطولة في عام 2018.. الإصابات في ألعاب القوى خطيرة، وإذا لم تُعالج بشكل سليم فإن المزق قد يتحول إلى قطع في العضلة، وكنت أتدرب وأتاهل حتى لا أنقطع عن التدريب، وأنا سعيدة بما تحقق».