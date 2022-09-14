تحذير من الإفراط في تناول المسكنات: خطر على أصحاب أمراض المعدة والقرح والضغط والكلى

القاهرة - سمر حسين - صحة

المسكنات هي الحل السحري لدى الكثير من الأشخاص عند الشعور بأي ألم سواء الصداع أو مشاكل الأسنان أو العظام، وغيرها، ويتناولها البعض دون استشارة طبيب، لسهولة توافرها، ولكن هناك أضرار كثيرة تحدث عند الإفراط في تناولها.

أكد الدكتور محمد الشاذلي، «صيدلي»، أن المسكنات تحتوي على كثير من الأنواع المختلفة إلا أن الأكثر تداولا التي تكون من عائلة مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو NSAIDS كما يطلق عليها، كونها سريعة في تسكين الآلام وموجودة في العديد من الأدوية باختلاف الشركات والكفاءة والجودة.

ووفق الصيدلي، تستخدم هذه العائلة في تسكين الآلام وخفض الحرارة ومضاد للالتهاب والكثير من الأمراض بين آلام العظام والتهاب المفاصل والصداع والحمة والصداع النصفي وغيرهم.

أضرار الإفراط في استخدام المسكنات

حذر الصيدلي، من الحصول على المسكنات بشكل مستمر بدون مراجعة الطبيب، بسبب أضرارها الصحية موضحا أن يجب على الشخص أخذ الاحتياطات قبل تناولها والإرشادات وذلك من خلال المتخصص خاصة أصحاب أمراض اضطرابات المعدة أو القرح أو الضغط العالي أو الكلى أو سبق وتعرض لجلطات المخ والقلب، فحينها المسموح أنواع معينة.

صيدلي: المسكنات تسبب أمراض على المدى البعيد

وعن أضرار تناول المسكنات بشكل مستمر، أكد «الشاذلي»، أنه من الممكن حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي وقرح ونزيف بالمعدة بسبب تآكل جدارها وعسر هضم وإسهال والغثيان، ومن أخطر الأعراض الجانبية للمسكنات من عائلة NSAIDS وتسبب على المدى البعيد أمراض الكلى والفشل الكلوي، ومن المهم أيضا عدم تناولها على معدة فارغة حيث يجب تناول الطعام أولا.

وحذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية سابقة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، من استخدام المسكنات والمضادات الحيوية بدون مراجعة الطبيب، مشيرا إلى أن تناولها بشكل مستمر يؤدي ذلك إلى قرحة المعدة والكلى، كما تسبب في زيادة أعراض الحساسية الصدرية مثل الربو.

كما يمكن أن يؤثر تناول المسكنات بشكل مستمر على نخاع العظام وتقلل من كرات الدم الحمراء، والإصابة بأنيميا شديدة، لذا يجب التواصل مع طبيب عند التعرض لأي مشكلة واستشارته في الأدوية المناسبة.