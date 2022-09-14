"لبشرة وشعر مثاليين".. إليك بالخطوات مكونات طبيعية على قد الإيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يبقى العسل واحداً من الأطعمة التي يستحيل الاستغناء عنها في المطبخ، حتى لو لم تكوني من عشاقه، حيث يعتبر هذا السائل القديم ذو المنافع الجمة، كنزاً غنياً بالفيتامينات والعناصر المعدنية والمواد النشطة بيولوجياً، كما أن له تأثير مرطب ومهدئ ومنشط ومضاد للجراثيم.

إليك الوصفة 1:

ضعي مقدارين متساويين من خليط القرفة والعسل على منطقة الالتهاب.

اشطفي المكان بعد 10 دقائق.

يعمل هذا الخليط على إعادة عمل الغدد الدهنية إلى الوضع الطبيعي ويملك أيضاً تأثيراً مضاداً للجراثيم، إضافة إلى قدرته على تحسين مظهر البشرة.

الوصفة 2:

اعصري نصف ليمونة وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من العسل.

ضعي الخليط على بشرتك الجافة والنظيفة واشطفيه بعد 20 دقيقة.

كرري هذه العملية مرة أو مرتين أسبوعياً.

يساعد هذا القناع على تضييق المسام وتبييض البشرة وترطيبها.

الوصفة 3:

اطحني حبتي أسبرين لتصبحا على شكل بودرة ثم أضيفي إليهما من 4-5 قطرات من عصير الليمون والقليل من العسل.

اخلطي جميع المكونات معاً وضعيها على المنطقة المتضررة لليلة كاملة؛ ويُفضل تغطية القناع بضمادة.

وفي صباح اليوم التالي، سيقل الاحمرار وسيخرج الالتهاب إلى طبقة البشرة الخارجية فيُشفى بشكل أسرع.

أفضل وصفات التجميل الخاصة بالبشرة والشعر وأكثرها سهولة التي تعتمد على العسل بشكل أساسي.

1. لبشرة صافية وخالية من البقع

تُظهر الفتاة في هاتين الصورتين نتائج استخدام أقنعة العسل الليلية السابقة لمدة أسبوعين فقط.

ونشير إلى أنها تمكنت من التخلي عن استخدام العلاجات الكيميائية المضادة للبثور.

2. لتبييض البشرة والتخلص من الهالات السوداء

ستحتاجين هنا إلى نصف ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي.

ضعي المزيج على بشرتكِ من مرة إلى مرتين أسبوعياً لمدة 20 دقيقة.

وسيساعدك ذلك على تفتيح لون بشرتك ومناطق التصبغ الأخرى.

إلى جانب ذلك، يمكنك التخلص من الهالات السوداء الموجودة أسفل عينيك بالاستعانة بالوصفة التالية: ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الخيار الطازج وملعقة صغيرة من عصير البطاطس.

تمكنت الفتاة التي تظهر في هذه الصورة من تفتيح بشرتها بشكل ملحوظ، باستخدام قناع العسل والزبادي وعصير الليمون والبطاطس وصودا الخبز.

3. لبشرة نضرة

الوصفة 1:

امزجي ملعقتين كبيرتين من العسل مع معلقتين كبيرتين من الحليب.

ضعي الخليط على وجهك باستخدام قطعة من القطن واشطفي وجهكِ بعد 10 دقائق. يعتبر هذا القناع مُرطباً مثالياً: فهو يزود البشرة بالفيتامينات والأحماض الأمينية الضرورية ويزيد من ليونة البشرة ويساعد على مقاومة ظهور التجاعيد.

الوصفة 2:

امزجي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من عصارة الألوفيرا، لتحصلي على وصفة شاملة لتغذية وترطيب جميع أنواع البشرة. وإذا كنت معرضة لتقشر البشرة، فيمكنك إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون إلى مكونات هذا القناع.

يؤدي العسل إلى تفتيح لون البشرة ومنحها درجة لونية واحدة وقلل من الالتهاب وكان له أيضاً تأثير مرطب.

4. لبشرة مثالية لا تتقشر

إليك وصفة بسيطة لمُقشر الوجه: اخلطي ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من رقائق الشوفان ودلكي بشرتكِ بالخليط ثم قومي بغسله.

5. لشفاه ناعمة وجذابة

اخلطي العسل والسكر وزيت الزيتون ودلكي شفتيكِ جيداً بهذا الخليط، ثم اشطفيه وضعي بلسم الشفاه على شفتيك. هناك وصفة بديلة للوصفة السابقة، تتكون من السكر البنيّ والعسل والفازلين.

النتيجة: افركي شفتيكِ لدقيقتين بفرشاة أسنان رطبة بعد غمسها بخليط السكر والعسل، ثم اشطفيهما واغسلي الفرشاة وافركي شفتيكِ بالمزيج من جديد.

بعد الاستعانة بهذه الوصفة لمرة واحدة، ستصبح شفتاك أكثر نعومة وستتوقفان عن التقشر وستزول الشقوق عنهما.

6. لشعر كثيف ولامع

الوصفة 1:

لتغذية الشعر وترطيبه، امزجي مقداراً متساوياً من العسل وصفار البيض، ثم ضعي المزيج على شعرك النظيف والرطب واتركيه لثلاثين دقيقة على الأقل.

الوصفة 2:

لتغذية الشعر وجعله لامعاً، امزجي مقدارين من العسل ومقداراً من زيت الزيتون، ووزعي المزيج على شعركِ ومن ثم اشطفيه بعد مرور 30 دقيقة.

الوصفة 3:

لجعل الشعر قوياً ولامعاً وتسريع نموه، اهرسي موزتين وأضيفي إليهما ملعقة كبيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. افرشي القناع على شعركِ بالتساوي واتركيه لنصف ساعة ثم اغسليه باستخدام الشامبو.

النتيجة:

تُظهر هذه الصورة نتيجة استعمال قناع الشعر المكون من العسل والموز وخثارة اللبن وزيت جوز الهند، الذي يجعل الشعر أكثر نعومة وكثافة ويغذيه ويمنحه اللمعان أيضاً.

7. لتبييض الندوب

يسمح الاستخدام اليومي لقناع العسل وعصير الليمون والزبادي والشوفان لمدة تتراوح من 5-10 دقائق، من تسريع من شفاء البشرة وتفتيحها ومنع تكون الندوب.

كما يمكن علاج الندوب باستخدام العسل النقي، من خلال وضعه على البشرة طوال الليل. وعليك الاستمرار بهذا العلاج إلى أن تصبح الندوب ذات لون فاتح.

النتيجة: سيصبح ملمس الندوب ناعماً ويتفتح لونها، تماماً كما يظهر بصورة الفتاة أعلاه، وذلك حسب موقع برايت سايد.

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