بعد فترة غياب.. مي عز الدين تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث فوتوسيشن لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

خطفت الفنانة مي عز الدين الأنظار بعد فترة غياب، وذلك خلال عدة صوراً جديدة من أحدث فوتوسيشن لها، نشرتها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت مي بإطلالة أنيقة، إذا ارتدت جامبسوت باللون الأسود، يتميز بأنه بقصة الكب، ومزينا ببعض التطريزات.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

كما ارتدت قبعة وقفازات يد باللون الأسود.

نالت إطلالتها على إعجاب متابعيها، وجاءت أبرزها "والله زمان يامي وحشتينا جدا"، "إيه القمر دا"، " قمر" ، " أشرقت الأنوار".

"ماشاء الله"، " القمر بزيادة".