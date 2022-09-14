"أغنى رجل".. فيديو لـ "جزمجي" يطعم الطيور في الشارع يثير تعاطف رواد السوشيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك عدة أشكال من اللطف، يترك الكثير من الناس الماء خارج منازلهم أو على أسطح المنازل حتى تتمكن الطيور من البقاء على قيد الحياة في الحرارة.

وفي مشهد إنساني رائع، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه إسكافيًا "جزمجي" يطعم الطيور خارج متجره المؤقت، وفقا لموقع ndtv.

ويظهر في الفيديو الذي شاركه شخص يُدعى محمد عمر حسين على إنستجرام، إسكافي يأخذ كيس حبوب من متجره ويضعه بجانب الطيور ليطعمها.

وتتحرك جميع الطيور ببطء نحو المتجر وتبدأ في أكل الحبوب المقدمة، حتى قبل أن يبدأ الرجل في إطعامها، شوهدت الطيور متجمعة بالقرب من محل عمله.

ومنذ مشاركته، حصد الفيديو أكثر من 2.3 مليون مشاهدة.

وأشاد رواد السوشيال بتصرف الرجل، حيث كتب أحد المستخدمين: "كيف يمكن لشخص أن يكون ثريًا جدًا"، وقال آخر: "أفضل لحظة للبشرية".

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وعلق مستخدم ثالث: "إنه حقًا أغنى رجل من القلب".

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