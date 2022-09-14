مشروب أخضر مضاد للسرطان ويحارب الكوليسترول.. ما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشكل الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب، تهديدًا كبيرًا للعمر، وتعتبر الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، ومع ذلك، يمكن لنوع معين من الشاي الأخضر محاربة هذين المرضين الخطيرين.

وعلى الرغم من عدم وجود وصفة مضمونة لحياة أطول، لكن هناك خطوات حاسمة في محاربة بوادر الأمراض المزمنة، لعل منها مشروبًا دافئًا يمكن أن يساعد على ذلك، وفقًا لبحث جديد.

ووجد بحث جديد، نشر في مجلةAging ، وأجراه مركز الأبحاث الطبية الحيوية بجامعة سالفورد البريطانية، أن مشروبًا أخضر قويًا يمكن أن يعزز طول العمر من خلال قوته المضادة للسرطان وخرق الكوليسترول، وفقا لموقع express البريطاني.

في حين أن التمرينات الرياضية ونمط الحياة النشط تعتبر رائعة أيضًا في درء الأمراض الرئيسية، إلا أن شيئًا بسيطًا مثل الاستمتاع بفنجان من الشاي يمكن أن يساعد في ذلك أيضا، كما يقترح البحث، الذي يسلط الضوء على الخصائص المضادة للسرطان لـ"شاي ماتشا".

وقرر فريق البحث اختبار هذه الفوائد عن طريق استخدام النمط الظاهري الأيضي على خطوط خلايا سرطان الثدي.

ووجدت الدراسة، أن الشاي الأخضر كان قادرًا على تقليل معدلات انتشار الخلايا السرطانية بشكل كبير.

وقال أحد مؤلفي الدراسة، الدكتور مايكل ليسانتي: "شاي ماتشا الأخضر هو منتج طبيعي يستخدم كمكمل غذائي مع إمكانات كبيرة لمجموعة من العلاجات، لكن، الآلية الجزيئية التي يقوم عليها كل ذلك لا تزال غير معروفة إلى حد كبير".

وأضاف: "باستخدام التنميط الظاهري الأيضي، وجدنا أن الشاي يثبط عملية التمثيل الغذائي المؤكسد في الميتوكوندريا - بعبارة أخرى، يمنع الخلايا من" إعادة التزود بالوقود "وبالتالي تصبح تفاعلية وتموت".

وتابع: "تتوافق نتائجنا مع فكرة أن "ماتشا" قد يكون له إمكانات علاجية كبيرة، تتوسط في إعادة برمجة التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية".

كانت التأثيرات التي لاحظها الباحثون على خلايا سرطان الثدي البشرية مذهلة، حيث أظهرت المكونات النشطة في "ماتشا" تأثيرًا جراحيًا يتمثل في التخلص من مسارات إشارات معينة، علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة القوية هذه في درء العديد من الأمراض، بدءًا من أمراض القلب إلى هشاشة العظام.

ومع ذلك، فإن الحالة التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير من خلال الاستمتاع بالمشروب الساخن هي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

أحد مضادات الأكسدة الموجودة في المشروبات الخضراء يسمى الكاتشين.

مضاد الأكسدة القوي هذا هو الجزء الفعال الذي يمكنه أيضًا استهداف المادة الدهنية.

علاوة على ذلك، يعتبر شاي ماتشا مصدرًا فريدًا لهذه الأشياء الجيدة التي يمكن العثور عليها في كوب الشاي الأخضر المعتاد.

في الواقع، أشارت الأبحاث المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يسبب انخفاضًا كبيرًا في نسبة الكوليسترول.

بالنظر إلى 1136 شخصًا، أجرت الدراسة أربعة عشر تجربة معشاة ذات شواهد لمراقبة تأثيرات المشروب.

ووجد فريق البحث أن المشروب كان قادرًا على خفض الكوليسترول "الضار" بمقدار 2.19 مجم / ديسيلتر.

وخلصت الدراسة إلى أن الاستمتاع بمشروبات الشاي الأخضر يمكن أن يقلل بشكل كبير من المستويات الإجمالية و"السيئة"، بينما يترك النوع "الجيد" غير متأثر.

نظرًا لأن ارتفاع الكوليسترول هو مقدمة لأمراض القلب والسكتة الدماغية، يمكن أن يوفر المشروب الساخن أيضًا الحماية ضد هذه الأمراض عن طريق الحفاظ على الكوليسترول تحت السيطرة.

ويمكن أن يؤدي هذا المزيج من التأثيرات على السرطان وكذلك الكوليسترول إلى زيادة طول العمر بشكل عام.

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