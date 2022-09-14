5 أطعمة غير متوقعة تضر ببشرتك.. تجنبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أحياناً تكون الأشياء التي نعشقها ونحبها في حقيقتها ضارة، ومن المؤسف أن تمنعك عواقبها القدرة على الخروج من بيتك، أو أدهى من ذلك، تسبب لك المرض.

إليك بعض الأطعمة التي قد تودين التفكير في خفض كمياتها أو حتى استبعادها بالكامل من وجباتك الغذائية، وفقاً لموقع "برايت سايد".

1. منتجات الألبان

إذا كنت تحبين تناول منتجات الألبان وتعانين من حب الشباب، فربما تفيدك هذه المعلومات.

أولاً يحتوي حليب الأبقار على هرمون النمو الذي يزيد إفرازات الغدد الدهنية في البشرة بشكل مفرط، ما بجعلها عرضة لتكوين البثور.

ثانياً هناك الكثير من الحليب منخفض الجودة في أيامنا هذه، بسبب علف الأبقار الذرة المعدلة جينياً وفول الصويا.

وأثناء تصنيع الألبان، يتلف الحليب أثناء البسترة الفائقة والتبخر والقشط وغيرها من المراحل. وهذا كله يوفر الظروف المثالية لظهور حب الشباب. ثالثاً، 75٪ من سكان العالم يعانون من حساسية اللاكتوز التي ترتبط بحب الشباب والأكزيما!

ربما من الأفضل لك أن تبحثي عن بدائل أخرى مثل حليب الماعز، أو شراء الحليب الطري من المزارع المجاورة التي تضمن علف الأبقار من العشب والبرسيم.

كما أن الحليب الذي لا تتجاوز نسبة الدهون فيه نسبة 2% هو الأفضل باعتبار أن مؤشره الجلايسيمي منخفض.

2- السوشي

هل كنت تعرفين أن هذه اللقيمات باهظة الثمن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وحب الشباب؟

أولاً، تحتوي قطع السوشي على كمية كبيرة من الملح، العدو اللدود للصحة وسبب جفاف البشرة ولونها الباهت.

ثانياً، الطعام المالح يجعل السوائل تحتبس داخل الخلايا، ما يجعل وجهك متورماً.

ثالثاً، الأرز من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، ويمكنه بالتالي سلب الرطوبة وتدفق الدم من البشرة، مما يسرع جفاف الجلد والشيخوخة المبكرة. وكانت جوليان مور، أول من أطلق على هذه الظاهرة اسم "وجه السوشي".

إذا كنت تحبين السوشي، فمن الأفضل لك أن تكثري من شرب الماء، وتدليك الوجه، والنوم بميل لمنع السوائل من التجمع في منطقة الوجه، واستخدام كمادات باردة.

3- حبوب الإفطار

لا تصدقي كلمة "طبيعي" عند قراءة المكونات، فربما تجدين أن بعضها معدل جينياً، ويزيد من حكة الجلد والحساسية وحب الشباب.

وبسبب عملية البثق، تعتبر هذه الحبوب سامة جداً لأجسامنا، وتحتوي الحبوب المعروفة على فيتامينات اصطناعية لا يمكن لأجسامنا الاستفادة منها.

إذا لم يكن سهلاً عليك التخلي عن حبوب الفطور، فاختاري نوعاً يحتوي أقل من 5 غرامات من السكر لكل وجبة.

4- اللحوم المصنعة

بعد عودتك من مقهى أو مطعم، يمكن أن تلاحظي أن بشرتك صارت متورمة، ومن بين الأسباب التي تفسر هذا الأمر تناول اللحوم المصنعة.

أولاً، يوجد الكثير من الصوديوم في هذه اللحوم المعلبة. وبما أن الكثير من الملح يسبب التورم، فقد يكون هذا سبب تورم الوجه وانتفاخه.

ثانياً، تحتوي هذه اللحوم كذلك على النيتريت الذي يدمر عنصري الكولاجين والإيلاستين في البشرة.

ثالثاً، يمكن أن تؤدي اللحوم المصنعة إلى الشيخوخة المبكرة بسبب عدم استحالة اعتماد الجسم على جزيئاتها المكسرة في الحفاظ على نضارة البشرة.

5- العصائر

تحتوي العصائر المعلبة على نفس كمية السكر المضاف التي توجد في المشروبات الغازية، وهذا السكر الكثير يدمر الكولاجين في البشرة ويجعلها صلبة.

وتفتقر العصائر إلى الألياف ولا توفر لبشرتك المغذيات الضرورية، يمكن أن يتعرض عشاق قناع الليمون لحروق كيميائية. كما يمكن لعصير الليمون أن يلحق ضرراً دائماً ببشرتك عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

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