خطوات للمحافظة على نومك بين الفصول.. ما علاقة هرمون السعادة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تغيير الفصول خلال السنة يبدأ الشخص في الشعور ببعض الاضطرابات خلال الحياة اليومية والتي من بينها وقت النوم المرتبط بتغيير الوقت، وبالتالي التأثير على الساعة البيولوجية، وهو ما يشكل إزعاجًا كبيرًا لدى الكثير من الأشخاص، لذلك قدم مجموعة من الخبراء البريطانيين، حلولا بسيطة للتغلب على مشكلات النوم بين الفصول.

وحسب ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، يمكن ضبط النوم في الفترة المتغيرة بين الفصول من خلال اتباع النصائح الآتية:

ضبط وقت نومك

يوصي أحد الخبراء بأنه يجب تغيير وقت النوم الخاص بك ببطء على فترات متدرجة خلال الأسابيع الفاصلة بين كل فصلين، لأن ذلك سيسمح لجسمك بالتعود على وقت نومك الجديد تدريجيًا بدلاً من تغييره فجأة خلال اليوم.

وضع روتين صباحي جيد وتجنب النوم كثيرا

يمكن أيضًا تحديد روتين صباحي يومي للمساعدة في النهوض سريعًا من السرير، والشعور بالرغبة في الاستيقاظ والمضي قدمًا في يومك.

التعرض لضوء النهار

ينصح الخبراء البريطانيون أيضًا بالتعرض بقدر كاف لضوء الشمس في النهار، خاصة خلال أِشهر الخريف والشتاء، وذلك لتحسن الحالة المزاجية وبالتالي التأثير الجيد على عملية النوم ليلًا، وهو ما أكد عليه الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، خلال حديثه لـ«هن».

وأوضح «فرويز» أنه بالتعرض لأشعة الشمس تزداد نسب إفراز هرمون السيروتونين وهو المعروف بهرمون السعادة، ما يحفز على شعور الشخص بالنشاط وعدم الخمول خلال اليوم، وبالتالي يساهم في النوم براحة تامة خلال ساعات الليل.