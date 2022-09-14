عضو المجلس القومي للمرأة: تأثير التغيرات المناخية بدأ يظهر على النساء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت آية طارق عضو لجنة البيئة بالمجلس القومي للمرأة، إن تغير المناخ أصبح ملموسا، ومع الوقت بدأ الجميع يشعرون به، فالعالم به الكثير من الأحداث الغريبة مثل موجات الحرارة الشديدة والسيول المفاجئة، ففي عام 2020 غرقت قرية بها 1000 بيت.

وأضافت طارق، خلال حوارها، ببرنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc، من تقديم جاسمين طه زكي: «تغيرات المناخ بدأت تأثيراتها على المرأة تتضح أكثر فأكثر، حيث إن هذه التأثيرات طالت المياه والغذاء والطاقة والاقتصاد والأسرة، وبخاصة أن المرأة أساس الأسرة».

العنف ضد المرأة في المنزل

وتابعت عضو لجنة البيئة بالمجلس القومي للمرأة: «مع المشكلات الاقتصادية، يزيد العنف ضد المرأة في المنزل، ولأن المرأة هي المسؤولة عن توفير الكثير من الأسر، فإنها تواجه صعوبات كثيرة بسبب زيادة أسعار الطاقة والمياه والمناخ في مصر والعالم كله».

وأردفت، أن المرأة تتضرر في أمور كثيرة، منها الحصول على رأس المال، كما تواجه مشكلات في سوق العمل مثل عدم تكافؤ الفرص، وذلك عند حدوث المشكلات.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الأخضر صديق للبيئة، حيث إنه ينظر بشكل أشمل للاقتصاد من حيث القيمة المضافة والبيئة ومواردها للحفاظ على استدامة الاقتصاد، لافتةً إلى أن الاستدامة فيها أكثر من شق بيئي، مادي، واجتماعي.

مشروعات كثيرة على أرض الواقع في الاقتصاد الأخضر

وأكدت أن أرض الواقع بها الكثير من المشروعات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر في مجالات مختلفة، مثل العمارة وصناعة البناء، مشددةً على أن صناعة البناء مسؤولة عن 23% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أن صناعة الأسمنت بمفردها تقدم 9% من الانبعاثات، ولكن مشروعات العمارة الخضراء تعتمد بشكل أكبر على مواد طبيعية تقدم مبان قليلة التكلفة أفضل للإنسان وأكثر استدامة بيئية.