«اتحضر للأخضر» خطوة بخطوة لزراعة سطح المنزل.. «خضروات وفواكه وتوابل»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحويل الأسطح أعلى المنزل لحديقة مليئة بالخضروات والفواكه الطازجة، أمل يسعى له العديد من أصحاب المنازل، خاصة السيدات، اللاتي يحاولن تبديل فكرة استخدام الأسطح للأثاث القديم، والأشياء البالية، لحديقة جمالية مليئة بالإنتاج الزراعي، فضلًا عن تحسين الهواء والتقليل من ثاني أكسيد الكربون، وزيادة نسبة الأوكسجين.

ويخشى العديد من الأشخاص خوض التجربة خوفًا من فشل بعض الخطوات وإهدار المال أو الأدوات، الأمر الذي يدفعهم دومًا للسؤال عن الطريقة الأنسب والأفضل لزراعة الأسطح والاستفادة من تلك المساحة المُهدرة في أمر مفيد، وذلك تماشيًا من مبادرة «اتحضر للأخضر».

خطوة بخطوة لزراعة سطح المنزل

وحول الخطوات المناسبة لزراعة الأسطح، أجاب حسام شعبان، المهندس الزراعي، لـ«هُن» بخطوات سلسة وبسيطة وغير مُكلفة يمكن للمواطنين تنفيذها لحصد ثمارها في النهاية.

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

العزل

وهي عزل التُربة الزراعية بالأسطح عن المنزل، حتى لا يصيبه ضرر من الري، وذلك من خلال استخدام «المشمع البلاستيك»

تجهيز الأواني

وذلك من خلال تنفيذ وحدات خشبية حال اتساع المساحة، أو إحضار أصيص أو استبداله بـ «الجرادل القديمة».

التُربة

استخدام تُربة زراعية بديلة بمكونات بسيطة «رمل بنسبة 50%، وطمي بنسبة 30%، وسماد عضوي بنسبة 20%» مع عمل ثوب بالتُربة للتهوية.

زراعة البذور

بمعنى إحضار البذور ووضعها بالتُربة، مع توفير كافة العوامل من الري ووضعها أسفل أشعة الشمس للبناء الضوئي، والمراعاة الجيدة حتى حصد الثمار.

ونصح حسام شعبان، المهندس الزراعي، بزراعة المحاصيل الورقية في البداية لسهولتها، أمثال «الجرجير، الشبت، والبقدونس»، موضحًا أنه بالتدريب يمكن حصد معظم أنواع الخضروات والفواكه، أمثال الكوسة، الباذنجان، الطماطم، الفراولة، مع اختلاف طرق الاهتمام بكل محصول.