زوجان يوتيوبرز يستكشفان سيارات فى مخبأ مهجور تحت الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عثر زوجان يوتيوبرز بريطانيان على سيارات كلاسيكية بقيمة مليون جنيه إسترليني، في مخبأ مهجور تحت الأرض، بما في ذلك واحدة تخص رئيس وزراء ماليزي.

ويُظهر الفيديو اللحظة التي غامر فيها "بن" و "إيران"، اللذان يديران حساب Lost Adventures على يوتيوب، بالدخول إلى مبنى في مقاطعة ساري بعد أن شاهدوه مهجورا لعدة سنوات ووجدوا داخله مجموعة سيارات قديمة.

وتضمنت مجموعة السيارات القديمة مجموعة متنوعة من الكلاسيكيات البريطانية بما في ذلك متسابق فورمولا 1 وسيارات بنتلي وبريستول، ووجدوا أيضًا سيارات أجرة قديمة والعديد من النماذج الأولية والعديد من النسخ الخشبية المقلدة.

ووجد المستكشفون أن المركبات كانت في المخبأ، حيث أعد الملاك المجموعة للمزاد، وفق ما أوضحت صحيفة "dailymail".

ووصف الزوجان موقف السيارات تحت الأرض بأنه "مكان رائع" وقالوا إنهما "لم يسبق لهما رؤية سيارات كهذه على الطريق".

وقد استكشف بن وإيران موقف السيارات في مايو 2020 بينما كان المسؤولون يجهزون السيارات للمزاد.

وقال إيران: "ظللت عيني عليه لمدة عامين، حيث بدا ممتعًا للغاية وشرعنا في استكشاف المبنى المهجور دون أي فكرة عن ماهيته وقفزنا إلى أسفل، فقط للعثور على سيارات بقيمة ملايين الجنيهات تحت هذا المكان".

كما إنهم وجدوا مجموعة السيارات القديمة وبعض الموديلات قديمة جدًا لدرجة أن إيران قال إنه "لا يعرف حتى أن يصف ما ينظر إليه"

والجدير بالذكر أنهم عثروا على سيارة بروتون بيردانا كان مملوكًا سابقًا للدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق، و يُزعم أنه أرسلها إلى المملكة المتحدة للمساعدة في أبحاث الوقود الهجين.

ويقدر ديفيد فليتشر، المكلف ببيع المجموعة في المزاد، القيمة الإجمالية لهذه السيارات بحوالي مليون جنيه إسترليني.

وأوضح فليتشر، أن المخبأ الذي اكتشفه بن وإيرن قد تم استخدامه كمرفق تخزين لبقايا الشركة، بالإضافة إلى إن معظم السيارات الموجودة فيه تم إحضارها من صالة عرض Kensington التابعة للشركة (اضغط هنا)

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