تجنبا لحصوات الكلى.. 4 طرق تساعدك على طرد الأملاح من الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

معظم الأشخاص يفضلون بشدة تناول الأملاح (المعروف أيضًا باسم الصوديوم)، وبالرغم من أنه ضروري لمساعدة أجسامنا على العمل بشكل صحيح، فإن الإفراط في تناوله بمرور الوقت يؤدي إلى مخاوف صحية خطيرة مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

لذا إذا كنت تعاني من إحدى هذه الحالات أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بها، فمن المحتمل أن ينصحك طبيبك بالحد من تناول الصوديوم، وفي إطار هذا نوضح لكم بعض الطرق للتخلص من الصوديوم الزائد من جسمك حتى لا تصاب بحصوات الكلى، وفق ما أورد موقع "eatingwell".

لماذا يحتاج جسمك إلى الصوديوم ؟

يستخدم الصوديوم أو الملح بشكل شائع لإضافة نكهة إلى الأطعمة، ولكن يساهم أيضا في صحتك العامة حيث أنه ضروري لأعصابنا لكي تعمل بشكل صحيح وعضلاتنا حتى تتقلص بشكل صحيح وتسترخي، كما أنه عنصر غذائي أساسي لتنظيم توازن السوائل في الجسم.

طرق طرد الأملاح من الجسم:

1. تناول المزيد من الماء:

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الماء مهم للغاية ويساعد استهلاك كمية كافية منه على إزالة الصوديوم الزائد من جسمك، وتختلف توصيات تناول السوائل يوميًا حسب العمر والجنس، وتشمل استراتيجيات الحصول على الكثير من الماء يوميًا تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

2. زيادة كمية البوتاسيوم:

يلعب البوتاسيوم دورًا حيويًا في الحفاظ على توازن السوائل، ويساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم، مثل البطاطس والأفوكادو في التحكم في ضغط الدم عن طريق تقليل آثار الصوديوم والمساعدة في إزالته من الجسم، لذا توصي جمعية القلب الأمريكية بأن تحصل معظم النساء على 2600 ملليجرام من البوتاسيوم يوميًا والرجال 3400 ملليجرام يوميًا، ولكن معظم البالغين لا يأكلون ما يكفي يوميًا.

3. زيادة النشاط البدني:

تعد زيادة نشاطك البدني طريقة رائعة لمساعدة جسمك على التخلص من أي صوديوم زائدة، إذ تؤدي التمارين الرياضية إلى إفراز جسمك لمزيج من الماء والملح وبسبب هذه العملية الطبيعية، من المهم الحفاظ على الترطيب الجيد عند ممارسة الرياضة بانتظام، بما في ذلك شرب الماء أثناء التمرين.

4. تجنب تناول المزيد من الملح:

عند تحضير الطعام حاول مقاومة الرغبة في إضافة ملح إضافي، ويمكنك تقليل تناول الصوديوم عن طريق الحد من استهلاكك للأطعمة المصنعة والمعلبة واختيار إصدارات منخفضة الصوديوم من الأطعمة المفضلة لديك كلما أمكن ذلك، ويمكنك أيضًا استخدام الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة إضافية دون زيادة الصوديوم.

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