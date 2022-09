"مش حالة نفسية ولا دلع".. جمال شعبان يحذر من مشكلة صحية تهدد السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من مشكلة صحية خطيرة تهدد السيدات، مشيرا إلى أنه لا ينبغي تجاهلها على الإطلاق.

ومن خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد جمال شعبان، أن المشكلة الصحية هي الضغط المنخفض لدى البنات والسيدات، مشيرا إلى أنها ليست حالة نفسية أو "دلع"، محذرا في الوقت ذاته من تشخيصها بشكل خاطئ.

وقال: "الضغط المنخفض عند البنات والستات، مرض حقيقي ومش حالة نفسية ولا دلع ولا ادعاء (العصب الحائر وباء العصر) Dysautonomia And Neuro cardiogenic syncope.، وكل الكلام عن الضغط المرتفع، قليلون اللي بيتكلموا عن الضغط المنخفض، اللي أنا شايفه وباء العصر، اللي بسبب العصب الحائر، اللي انا بسميه العصب المحير".

ونصح شعبان الأطباء قائلا: "عزيزي الطبيب الناشئ والممارس العام، هيجيلك الأيام دى حالات كتيرة من الستات والبنات من سن ١٧ سنة أو أكبر شكواهم انهم حاسين بهبوط وبينهجوا ومش قادرين يقوموا من مكانهم، هتقيس الضغط تلاقيه borderline من 90/60 لحد 110/70، يعني في الـrange الطبيعى، تشوف النبض تلاقيه من 90 إلى 100 أو 110 بالكتير، هتقول لها الحالة نفسية، الشماعة السهلة (أشهر شماعتين طبيتين في مصر، الحالة النفسية والبرد، انا مسميه البرد المفتري عليه، لما يكون مفيش تشخيص يقول حالة نفسية أو برد)".

وتابع: "عفوا الحالة مش نفسية، psychic، زعلانة مضغوطة، طالعة من الامتحانات و قلقانة، وكل المبررات التقليدية دى، بس الحقيقة غير كده خالص، خد بس منها تاريخ الشكوي، اتكلم مع مريضتك شوية، اديها جزء من وقتك خد ستورى كامل منها هتلاقيها، بتقولك انها مشيت فى الشمس شوية أو كانت في مكان زحمة وحار شوية او مش قادرة تتحمل الحر الشديد الأيام دى أو وقفت فى المطبخ تجهز الأكل شعرت بهبوط جامد وزغللة في العين".

وأكمل: "الدنيا اسودت Black out، ما بقيتش شايفة للحظة واحيانا فوران في جلد فروة الرأس وتنميل واحيانا برودة في أطراف الأصابع واحيانا صداع شديد مع كتمة نفس ودقات قلب سريعة ورفرفة وقلبي هيفط من صدري يا دكتور واحيانا بطء في دقات القلب بس دي غالبا لو حصل اغماء ودى شكوى لازم نحترمها على فكرة، معلش، اوعى تتسرع في التشخيص وتظلمها وتقول لها آنك بتتدلعي لأنها حقيقة و وبالتفسير العلمي ما بتتدلعش ..وما بتمثلش".

وأوضح شعبان: "فيه نوع من الضغط المنخفض hypotention بيحصل فى الستات نتيجة autonomic neuropathy Dysautonomia Neuro cardiogenic، واعتلال في التوازن بين وظيفتي العصب الحائر والسمبثاوي يتسبب في الهبوط بالشكل دا، أن الستات دول بيكون عندهم مشكلة في الحفاظ علي Maintenance of vascular tone المسئولة عن الحفاظ علي ضغط الدم الطبيعي، لكن الستات دي، والضغط الطبيعى بتاعها فى أحسن الأحوال لا يزيد عن 110/70 وممكن يكون 100/70، وأغلبهم طول الوقت عايشين بضغط 90/60، الستات دى لما تتعرض للشمس المباشرة أو درجة حرارة مرتفعة لفترة حتى لو قليلة جدا أو لمًا تقف في المطبخ بيحصل لهم Hypotension نتيجة imbalance between vagus and sympathetic With hypervagotonia vasodilatation، جامد ويبدأوا يحسوا بأعراض hypoperfusion فتحس انها هبطانة وعندها وجع في صدرها، دوخة و نهجان".

ويشرح: " لما الطبيب يقيس الضغط والنبض يلاقيهم طبيعيين ده لأن الجهاز العصبي السمبثاوي عندها بيحاول يعمل تعويض Compensatory VD للتمدد في الأوعية الدموية To support Brain Perfusion لتغذية المخ علشان كده لا يغمي عليها، يعني Redistribution of circulation وكمان بيعمل venoconstriction، And vasoconstriction علشان يحافظ شوية على BP، فلما تقيس ضغطها هتلاقيه normal بس هى جسمها فعلا hypoperfused والدليل انك هتلاقى وشها اصفر شاحب pale ، لما تبدأ المحاليل في الوريد ممكن الضغط ينخفض مؤقتا ثم يعاود الارتفاع الأعراض دى هى نفسها أعراض الجفاف البسيط أو النزيف البسيط".

وعن العلاج، يكشف شعبان: "دى علاجها محاليل في الوريد Ringer ،saline IV والحالات دي لمًا بتعمل اختبار المنضدة المائلة Tilt Table Test TTT، والاختبار دا متوفر في مركز القلب المتخصصة بيحصل هبوط حاد للضغط Vasodepressor response مع تسارع في دقات قلبي Sinus tachycardia لازم بعد إنعاشها لها تشرح حالتها بالتفصيل وتطمنها وننصحها ما تقفش كتير في المطبخ وإنها ماتمشيش أًو تقف في الشمس المباشرة ولو مضطرة يبقى لازم تنزل بدرى او تمشيش علي رجليها .. ولازم تفطر جبنة أوحاجة حادقة قبل ما تنزل وتكون شنطتها مليانة عصير ومياه ولو حصلت المشكلة دى وهى فى الشارع تشرب علبة عصير كبيرة وتاكل حاجة مالحة بسرعة وتقعد فى مكان ظليل لحد ما تفوق دا يديها كمية كبيرة من السوايل و الصوديوم تساعدها لحد ما توصل البيت".

وواصل: "الست دى لو جات لك العيادة أو الطواريء وقلت لها انك بتتدلعي ومشيتها بعد ربع ساعة ممكن يغمى عليها بجد وممكن تروح البيت تفضل يوم كامل هبطانة Poorly perfused ومش قادرة تفتح عينيها، الأمر متعب فعلا ومزعج بشدة وناس كتير ما تعرفش عنه كتير".

ونصح شعبان السيدات بالآتي:

تجنب الوقوف لمدة طويلة

تجنب التعرض للشمس المباشرة أو الأماكن المزدحمة الحارة سيئة التهوية

المشي يوميا 45 دقيقة في مكان مفتوح جيد التهوية

عدم لبس الكعب العالي

الشراب الضاغط فوق الركبة لكن تستطيع تحمله مفيد في حالات كتيرة

أقراص الميدودرين او الايفورتيل أو نقط الكراسور تحت إشراف طبي.

اقرأ أيضا..

كيف يحارب البصل مرض السكري؟.. دراسة تكشف

استمتع بجمال مصر.. 9 أماكن ساحرة لا يعرفها الكثيرون

"يشعرون بتكرار الموقف".. مواليد 6 أبراج يعانون من الديجافو أكثر من غيرهم

إذا شممت هذه الرائحة.. احترس أفعى سامة في منزلك

"القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود".. مواليد 3 أبراج تكنز أموالها