بلاتفورم يساعد الأطفال على معرفة الطبيعة بالموبايل.. و«باحث»: يمكن تطبيقه في مصر

القاهرة - سمر حسين - ماما

أكدت الدكتورة نشوى إسماعيل أستاذ وباحث أكاديمي في تكنولوجيا التعليم جامعة دورهام في بريطانيا، أن هناك عددًا من المنصات المجانية التي يتم توفيرها في متحف العلوم المتخصصة في إنجلترا لتساعد الأطفال على التعرف أكثر على الطبيعة.

وقالت الباحثة الأكاديمية الحاصلة على جائزة المشاريع البحثية المتميزة في إنجلترا لعام 2022: «نعلم جميعاً أن الأطفال أصبحوا يستخدمون الموبايل لساعات طويلة يومياً، لذا حاولنا أن نجعلهم يستخدمون تلك العادة في الحصول على المعلومات والتعلم والتعرف على الطبيعة بشكل أكبر وهذا مهم جدا لتنشئة الطفل».

بلاتفورم يدعم الأطفال

وتابعت في حديثها مع الإعلامية جاسمين طه زكي في مداخلة هاتفية من إنجلترا عبر زووم في برنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc، أن البلاتفورم تم عمله ليساعد الطفل على أن يعرف معلومات عن الأمور التي يشاهدها في الطبيعة باستخدام التكنولوجيا ويقوم بتصوير أي كائن يراه ويرسل صورته لتصل له بعد ذلك معلومات دقيقة عنه.

وأكدت أنه من الممكن تطبيق المشروع في مصر لأنه غير مكلف ولكنه قائم على التخطيط الجيد مشيرة إلى أنه لو تم التخطيط الجيد للمشروع يمكن تنفيذه وسيؤثر على الأطفال بشكل كبير جداً.

مواعيد السفيرة عزيزة

برنامج السفيرة عزيزة، يذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن، ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التى تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات فى مجالات مختلفة.