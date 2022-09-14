6 فوائد لـ«الحلبة».. بينها خفض نسبة السكر بالدم والوقاية من الالتهابات

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحلبة من الأعشاب الطبيعية التي تدخل في إعداد بعض الأطعمة في مصر والدول العربية، كما يتم تناولها عبر غلي بذور الحلبة أو إعداد بعض المشروبات من البذور المطحونة، فضلًا عن تناول الحلبة المنبتة في بعض المناسبات مثل شم النسيم.

كما ينصح بتناولها للأمهات بعد الولادة، ويرجع السبب إلى احتوائها على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

وفي هذا الصدد، تحدث الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق لمعهد القلب عن فوائد الحلبة التي لخصها في 6 فوائد، كالتالي:

فوائد الحلبة للجسم

وأضاف «شعبان» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن بذور الحلبة تحتوي على مكونات غذائية صحية، إذ تتضمن كمية جيدة من الألياف والمعادن، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم، مستعرضًا فوائدها كما يلي:

1- تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تزيد من إنتاج حليب الأم ومعدل زيادة الوزن عند الأطفال حديثي الولادة.

2- تدعم الأدلة دور الحلبة في السيطرة على نسبة السكر في الدم، ما يفيد مرضي السكر من النوعين الأول والثاني.

3- أظهرت 3 دراسات، انخفاضًا في معدل تناول الدهون والشهية عند المواظبة على تناول الحلبة.

4- تشير بعض الأدلة إلى أن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

تحمي من الالتهابات

5- وجدت دراسة تجريبية واحدة أجريت لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين يعانون من حرقة متكررة، أن الحلبة قللت من أعراضهم، وتتطابق آثارها مع تأثيرات الأدوية المضادة للحموضة.

6- تتضمن الحلبة تأثيرات مضادة للالتهابات في التجارب المعملية، وبالتالي الحرص على تناولها يحمي من الالتهابات.