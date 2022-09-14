8 فوائد للبرتقال على صحة الإنسان.. وتحذير من تناوله في بعض الحالات

القاهرة - سمر حسين - صحة

البرتقال من الفواكه المميزة والمعروف احتوائه على فوائد عديدة أبرزها أنه يمد الجسم بفيتامين سي، لذا ينصح الكثير من الأطباء على تناوله كقطع أو كعصير، مع الحرص على عدم الإفراط في استخدامه.

ويقدم الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، عبر «هن»، فوائد تناول البرتقال سواء كان ثمرة متكاملة أو عصير طازج وهي كما يلي.

فوائد البرتقال

- البرتقال غني بنسبة عالية من فيتامين سي، ويعمل على تقوية المناعة للإنسان.

- يحتوي البرتقال على مضادات الأكسدة، التي تعمل عى حماية الجسم من مواد سلبية التي تتحول له وتساعد على مقاومنتها.

- البرتقال غني بالعناصر المعدنية مثل البوتاسيوم.

- غني بالألياف التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، ويساعد على خفض امتصاص السكر وكذلك الكوليسترول في الدم.

- يحسن الحركة الدودية للأمعاء، وعملية إخراج الطعام من الجسم.

- عند عمل عصير البرتقال لا تحتاج إلى وضع السكر كونه يحتوي على سكر فاكهة طبيعية أي أن السعرات الحرارية أقل من الصناعي، ويمكن شربه خلال نظام الرجيم.

- الحموضة المتواجدة داخل البرتقال بنسبة كبيرة تجعله آمنًا على صحة الشخص، وتعمل على قتل أي بكتيريا بالداخل.

- عصير البرتقال غني بفيتامين أ الذي يعمل على تقوية النظر.

أستاذ علوم الأغذية: بلاش وضع السكر على عصير البرتقال

أوصى «الحوفي» باتباع بعض التعليمات مثل فإذا كان الشخص يعاني من حموضة في المعدة، يجب تجنب البرتقال كونه يساعد على زيادة الشعور بالألم والحرقان، ويجب تجنب تناوله، بعد الأطعمة الحريفة.

ولابد من عدم وضع السكر الصناعي حتى لا يزيد عدد السعرات الحرارية وخاصة لأصحاب السمنة لعدم زيادة الوزن.