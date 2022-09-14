أفضل وأرخص مَوَازِين المطبخ بخصومات تصل 29%

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعتبر ميزان المطبخ من أهم الأدوات التي تحتاجها ست البيت،فهو يساعدك على ضبط مقادير وصفتك، لتُحيي روح الشيف بداخلك ، وتقدمي لعائلتك أشهي وألذ الأكلات المصنوعة بكل حب وبمقادير مظبوطة

كما أنه مفيد في حال إتباع نظام حمية غذائية للتخسيس مما يتم التعرف على النسب التي يجب تناولها ،للحصول على كمية صحية مناسبة.

لذا فنرشح لكِ في هذا المقال أفضل وأرخص أنواع مَوَازِين المطبخ ،التي تساعدك في ضبط وصفتك الخاصة.

ميزان ديجيتال 10 كيلو للمطبخ

ميزان المطبخ الرقمي يمكن أن يتحمل وزنًا يصل إلى 10 كجم ،وأدنى وزن 1 جم حدّ من السعرات الحرارية الخاصة بك وتكون نحيفة ومناسبة من خلال قياس الفواكه والخضروات لحساب الكمية المناسبة لطهي وصفة معينة، ضروري للمنزل والمطبخ، تعمل ببطاريتين

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ميزان ملعقة رقمي بوزن 500 جرام/0.1 جرام

دقة عالية: ميزان معلقة إلكتروني عالي الدقة، يستخدم نظام استشعار عالي الدقة، ويصل أقصى وزن إلى 500 جرام، بزيادات دقيقة بمقدار 0.1 جرام.

ملاحظة: الحد الأدنى للوزن هو 0.5 جرام، والحد الأقصى لفروق القياس هو 0.3 جرام.

استخدامات متنوعة: يمكن أن يزن كل من المكونات الصلبة والسائلة، مثل الدقيق وبودرة اللبن والزبدة والكريمة والزيت الطعام والشاي أثناء الطبخ أو الخبز،مناسب للمطبخ وتحديد النظام الغذائي اليومي.

ميزان مطبخ ستانلس ستيل إلكتروني رقمي للمطبخ

ميزان المطبخ الرقمي الإلكتروني من امبريال هو إضافة رائعة لكل مطبخ، تم تصميم ميزان المطبخ هذا لقياس المكونات من 1 كغم إلى 5 كغم.

يتميز بلوحة زجاجية قوية بما يكفي لاستيعاب الجزء الأكبر من أي مكون. يمكنك قياس المكونات بدقة قبل إضافتها إلى وصفاتك. يأتي ميزان المطبخ هذا مفيدًا أيضًا لتغليف المواد الغذائية، وذلك بفضل العرض والقياس الرقمي الإلكتروني الدقيق.

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ميزان مطبخ مؤشر 5 كجم

ميزان الطعام الصغير الذي لا يزال يحتوي على طبق كبير الحجم،تحفة فنية في مطبخك.

شاشة عرض ميكانيكية سوداء شبيهة بالساعة والقرص الأبيض تظهر بدقة القياسات بالقياس المتري والإمبراطوري، بينما يتم إزالة الوعاء بسهولة للتنظيف البسيط في ماء الأطباق لتوفير الوقت والجهد.

وقد صمم سالتر أيضًا الميزان ليناسب وعاء القياس بحيث لا يأخذ مساحة كبيرة عند تخزينه بعيدًا. ميزان أنيق على شكل ساعة مطلي بالكروم. آمن للاستخدام في غسالة الأطباق وصحي وسهل التنظيف،المقياس يناسب الوعاء الداخلي لتخزين أنيق، قياس متري وإمبراطوري، الحد الأقصى للوزن 5 كجم.

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