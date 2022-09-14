من هو البلوجر أحمد إبراهيم الذي أثار الجدل بسبب جوازه بدون مأذون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثار البلوجر أحمد إبراهيم، الجدل، أمس، في حفل عقد قرانه؛ حيث عقدت عروسه القران بدلًا من المأذون، وقامت بالرقص بمنديل عقد القران.

وأثارت صورها إعجاب وتساؤل الكثير من رواد "فيسبوك"، عما بدر منها خلال طريقة عقد القران التي فاجأت الجميع.

ومن جانبه، قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن قيام زينة أشرف، زوجة البلوجر أحمد إبراهيم، بعقد قرانها وإتمام عملية الإشهار في الفيديو المتدوال، سليم شرعًا؛ لأن عقد النكاح عبارة عن طلب ثم الإيجاب ثم القبول؛ لكنه غير مقبول مجتمعيًّا .

وأضاف عامر، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أنه مهما كان شخص الملقن لبنود عقد الزواج؛ فهو سليم وليس فيه من الحرمانية شيء، لكنه مخالف للعادات والتقاليد والعرف .

وإلى هنا، نستعرض معلومات عن البلوجر أحمد إبراهيم في هذا التقرير:

أحمد أبراهيم"واحد من أشهر البلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي

يعرف نفسه على أنه صانع محتوى فيديو

يبلغ من العمر 25 سنة من مواليد الجيزة

خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة

يتميز بخفة دمه

بدأت شهرته بفيديو تحدث فيه عن الامتحان، ووصل إلى 400 ألف مشاهدة.

أكد في برنامج تليفزيوني من قبل، أن والدته وأخوه و3 من أصدقائه وراء نجاحه.

عدد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 2.7 مليون شخص

عدد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مليون شخص

لديه حساب آخر على انستجرام يطلق فيه على نفسه "حساب المأذون"، ويعمل بالفعل كمأذون.

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