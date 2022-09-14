"ضربها بالمقلاة في راسها".. رجل يقتل زوجته بسبب تأخرها في تحضير العشاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

دائما ما تشهد دولة الهند الكثير من الوقائع الغريبة والمثيرة للجدل بشكل دائم ومتواصل، وفي واقعة شنيعة، شعر رجل من ولاية أوتار براديش الهندية بغضب شديد بسبب تأخر زوجته في تحضير وجبة العشاء، وأنهى حياتها بمقلاة الطعام.

تم الإبلاغ عن الحادث، حيث هرعت الشرطة إلى مكان الحادث، وقالت إن المتهم الذي يُدعى "أنوج كومار" ضرب زوجته على رأسها بـ "مقلاة" ما أدى إلى وفاتها، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

وألقت الشرطة المحلية القبض على "أنوج"، وهو سائق الريكاشة الآلية (التوكتوك)، عندما كان بالقرب من محطة مترو.

وقال متحدث باسم الشرطة: "عاد أنوج إلى المنزل ولكن سرعان ما اندلع خلاف بينهما بسبب التأخير في تحضير العشاء، وغضب الزوج لدرجة أنه استخدم مقلاة حديد لضرب زوجته على رأسها، ما أدى إلى وفاتها".

وقال فيجاي كومار المسؤول عن مركز شرطة المرحلة الثالثة إن الزوجين ينحدران من بيهار ويعيشان في نويدا مع ابن يبلغ من العمر خمس سنوات.

قبل شهرين، وقع حادث مماثل أيضًا، حيث قال مفتش في منطقة جمتارا في جهارخاند بالهند، إنه أُلقي القبض على فتاة مراهقة بعد اتهام أهل زوجها بأنها قتلت زوجها البالغ من العمر 18 عامًا خلال مشاجرة بسبب ارتدائها الجينز.

الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا كانت تحب ارتداء الجينز، لكن زوجها لم يعجبه ذلك، وكثيرا ما تشاجرا حول هذه القضية منذ زواجهما قبل نحو أربعة أشهر.