"سالي حافظ البطلة" هاشتاج يتصدر تويتر بعد اقتحامها بنك للمطالبة بأموالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن اقتحمت فتاة لبنانية بنكًا من أجل المطالبة بصرف وديعتها لعلاج شيقيفتها المصابة بالسرطان.

وتفرض المصارف منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع المصرفية تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأمريكي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وأثار ما قامت به الناشطة اللبنانية سالي حافظ وعدد من الناشطين من جمعية صرخة المودعين باقتحام مصرف "بلوم بنك" في بيروت، حيث أفيد بأنّ الأخيرة طالبت بوديعتها لمعالجة شقيقتها المصابة بمرض عضال، حالة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، ما بين احتفاء وإدانة واستنكار.

وتصدر هاشتاج "سالي حافظ البطلة" موقع "توتير في مصر، وتحت جاءت العديد من التعليقات والتي من أبرزها المذيع اللبناني نيشان، قال "مقطع فيديو سالي حافظ وهي تنتزع حقها من زُمرة لصوص لبنان أفرحني أكثر من فيديو إبداع فرقة المياس، برافو سالي".

وتوالت التعليقات الإيجابية والمؤيدة لسالي، فكتب حساب يدعى "حليم": سالي اقتحمت البنك بالفرد منشان بدها مصرياتها لعلاج أختها المصابة بالسرطان، الله لا يسامحكن لوين وصلتوا العالم".

واستعانت سيرينا سلامة بأبيات شعر للشاعر اللبناني خليل مطران جاءت كالآتي، "فارجع إلى الملك العظيم وقل له: مات النصيح وعشت أنعم بالا وبقيت وحدك بعده رجلا، فسد وارع النساء ودبر الأطفال ما كانت الحسناء ترفع سترها لو أن في هذه الجموع رجالًا".

في بث مباشر على صفحتها على فيسبوك، ظهرت المودعة من داخل فرع بنك لبنان والمهجر (بلوم) في السوديكو وهي تقول "أنا سالي حافظ، جئت اليوم الى بلوم بنك لآخذ وديعة أختي التي تموت في المستشفى".

وتظهر امرأة أخرى في مقطع فيديو وهي تدعي الحصول على 13 ألف دولار من الوديعة بينما يحمل رجل بقربها كدسة من الدولارات.

وقالت سالي حافظ (28 عاماً) وهي مهندسة ديكور لقناة الجديد اللبنانية إنها بحاجة إلى المال لعلاج شقيقتها من السرطان، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى البنك مرارًا وتكرارًا لطلب نقودها وقيل لها إنها لا يمكنها الحصول إلا على 200 دولار شهريًا بالليرة اللبنانية، مؤكدة أن المسدس التي استخدمته "لعبة" يمتلكه ابن أخيها.

وأضافت: "توسلت من قبل إلى مدير الفرع من أجل نقودي، وأخبرته أن شقيقتي تحتضر، ولم يتبق الكثير من الوقت، ووصلت إلى نقطة حيث لم يكن لدي أي شيء آخر لأخسره".

وفي مقطع فيديو آخر تم تداوله عبر الانترنت، أكدت حافظ أن ما تطلب به هو حقها. وتابعت "في هذا البلد، لا تحلّ الأمور إلا بهذا الشكل، هذه الاموال لم نحصل عليها سرقة، بل تعبنا وشقينا".

وتصدرت خطوة سالي مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، ووصفها بعضهم بـ"البطلة".

وغرّدت ليلى السيد حسين "شكراً سالي، منذ أسبوعين بكيت داخل بنك لبنان والمهجر. احتجت المال من أجل عملية جراحية. أنا أضعف بكثير من أن أحمل مسدساً لأحصل على ما هو حقي".

ووقع الحادث بعد أسابيع من اقتحام سائق توصيل الطعام فرع بنك آخر في بيروت واحتجاز 10 أشخاص كرهائن لمدة سبع ساعات، مطالبا بعشرات الآلاف من الدولارات من مدخراته في البنوك.

وكتب المخرج والناشط السياسي لوسيان بو رجيلي في تغريدة "من حق سالي حافظ الحصول على وديعتها. من حق شقيقة سالي الحصول على العلاج. من حقنا كشعب الحصول على حقوقنا المكفولة بالقوانين".

وأضاف "أصحاب مصارف النصب (والمنظومة السياسية والقضائية والأمنية التي تحميهم).. هم المجرمون الحقيقيون".

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